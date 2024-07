Novi rekord za S&P 500

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 porastao je u petak na novi najviši nivo, stavljajući indeks širokog tržišta na pravi put sedmičnog dobitka tokom praznični skraćene trgovačke sedmice.

Tehnološki težak Nasdaq Composite takođe je dosegao novi maksimum.

S&P 500 je u petak porastao oko 0,5 odsto, dok je Nasdaq Composite dobio 0,8 odsto. Dow Jones Industrial Average dodao gotovo 0,2 odsto, prenosi SEEbiz.

Oporavak indeksa S&P 500 ove je godine porastao na otprilike 16 odsto, s referentnom mjerom za njegovu četvrtu pozitivnu sedmicu u posljednjih pet jer se ulagači klade da će svaka ekonomska slabost kasnije ove godine biti odgovorena smanjenjem stope Federalnih rezervi. Dobit Nasdaqa od početka godine iznosi 22 odsto.

Široko praćeni podaci o radu objavljeni u petak ujutro odražavaju povećanje od 206 hiljada nepoljoprivrednih plata u junu, ali blagi porast stope nezaposlenosti, koja je porasla na 4,1 odsto. Ekonomisti su očekivali da će stopa nezaposlenosti ostati stabilna na četiri odsto.

Prinosi na državne obveznice pali su nakon izvještaja o očekivanjima da će porast nezaposlenosti podstaći Fed na smanjenje kamatnih stopa kasnije ove godine. Ulagači su povećali svoje oklade na smanjenje kamatnih stopa u septembru, s izgledima za smanjenje od četvrtine boda na oko 77 odsto, u odnosu na 64 odsto prije sedmicu, prema FedWatch Toolu CME grupe.

Tesla je porasla više od jedan odsto, što je pridodalo njegovom ogromnom porastu od sedmicu do danas od oko 26 odsto, dok su dionice Applea porasle otprilike 1,6 odsto na novi najviši nivo svih vremena.

Nvidia je zaostajala nakon rijetkog snižavanja rejtinga Wall Streeta, u kojem se navodi ograničena prednost za proizvođača čipova. Dionice su još u porastu od 3,2 odsto u sedmici.

