Novi projekat SB doprinosi jačanju fiskalne stabilnosti Crne Gore

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Odbor izvršnih direktora Grupacije Svjetske banke (SB) odobrio zajam od 80 miliona EUR za pomoć Crnoj Gori u jačanju fiskalne održivost i podsticanju održivog razvoja.

Iz SB je saopšteno da Prvi zajam za finansiranje zasnovano na razvojnoj politici za otporan fiskalni i održivi razvoj Crne Gore (DPF) ima za cilj da podrži reforme koje jačaju njenu fiskalnu održivost kroz unapređene prihode, nadzor potrošnje, smanjene fiskalnih rizika i omogućavanje održivog razvoja kroz riješavanje degradacije životne sredine i izazova povezanih sa klimatskim promjenama.

Šef kancelarije SB za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Christopher Sheldon, rekao je da ta operacija igra važnu ulogu u podršci naporima Crne Gore da izgradi održiviju i otporniju budućnost.

„Fokusom na fiskalnu održivost i održivi razvoj, pomažemo Crnoj Gori da ostvari napredak u ključnim reformama koje će biti od koristi i za ekonomiju i za životnu sredinu“, kazao je Sheldon.

Novi program je blisko povezan sa ciljevima Crne Gore da pristupi EU, sa njenim Programom ekonomskih reformi do 2026. godine i njenim preuzetim klimatskim obavezama iz Pariškog sporazumu iz 2015. godine.

Program direktno podržava tranziciju zemlje ka zelenijoj ekonomiji, od koje se očekuje da će otvoriti nova radna mjesta, povećati konkurentnost, poboljšati životni standard i povećati otpornost na rizike povezane sa klimatskim promjenama.

Podrška SB u sklopu novog projekta dopunjena je paralelnim finansiranjem Francuske razvojne agencije (AFD) i OPEC Fonda za međunarodni razvoj, od kojih svaki obezbijeđuje po 50 miliona EUR. Ta saradnja osnažuje posvećenost Grupacije SB, koja je izražena u nedavno usvojenom Partnerskom okviru za zemlju za period od naredne do 2029. godine, da pomogne Crnoj Gori u postizanju njenih fiskalnih i ciljeva održivog razvoja.

