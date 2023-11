Novi letovi iz Birmingema i Londona za više turista iz Velike Britanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će od naredne godine letovima biti povezana s Birmingemom i Londonom, što će doprinijeti povećanju broja turista iz Velike Britanije, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, kazala je da je novina da je najveći turoperator na tržištu Velike Britanije Jet2holidays i treća po veličini avio-kompanija Jet2com, koja je od ove godine uvela letove iz Mančestera, najavila za narednu godinu uvođenje letova i iz Birmingema i Londona.

„Tako će Crna Gora, od aprila/maja do kraja oktobra, biti povezana sa tri najveća grada u Ujedinjenom Kraljevstvu”, navela je Tripković Marković koja predvodi crnogorsku delegaciju na svjetskoj berzi putovanja WTM 2023 u Londonu.

NTO, u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom, predstavlja crnogorsku turističku ponudu na WTM 2023.

Tripković Marković je kazala da je sajam u Londonu najznačajnija sajamska manifestacija za svjetsku turističku industriju, a za Crnu Goru je posebno važna imajući u vidu da se radi o tržištu od prioritetnog značaja za crnogorsku destinaciju, o čemu govori i veliko interesovanje crnogorske turističke privrede za nastup na tom sajmu.

“Raduje me što je Crna Gora prepoznata od britanskih agenata i uticajnih medija, kao destinacija u usponu, sudeći po primjetno većem interesovanju. Iza nas su intezivne promotivne aktivnosti na tržištu Velike Britanije, koje su rezultirale unaprijeđenim imidžom i dvocifrenim stopama rasta turističkog prometa sa ovog tržišta“, navela je Tripković Marković.

Prema posljednjim podacima Monstata, tokom prvih sedam mjeseci, u kolektivnom i individualnom smještaju ostvaren je rast od oko 30 odsto u odnosu na prethodnu godinu, odnosno rast od oko 23 odsto u odnosu na 2019, kada su u pitanju dolasci sa tog tržišta.

Prema riječima Tripković Marković, rast je prepoznat i od Evropske komisije za putovanja, koja u svom najnovijem kvartalnom izvještaju navodi da je Crna Gora među evropskim zemljama na drugom mjestu po rastu broja turista sa britanskog tržišta u odnosu na 2019. godinu.

„Očekujemo da će se taj pozitivan trend nastaviti i u narednoj turističkoj sezoni, prije svega imajući u vidu najavljene nove avio konekcije”, smatra Tripković Marković.

Izvršni direktor Jet2.com i Jet2holidays, Steve Heapy, kazao je da su još jednom odgovorili na kontinuiranu snažnu potražnju turista i nezavisnih turističkih agenata tako što su proširili svoj program za ljeto naredne godine sa aerodroma u Birmingemu, uz dodatak nove rute do Tivta.

„Vidimo da mnogi kupci žele da rezervišu unaprijed za sljedeće ljeto sa aerodroma u Birmingemu, što je odlična vijest. Kao odgovor na to, odlučili smo da pružimo kupcima i nezavisnim turističkim agentima još veći izbor zahvaljujući lansiranju ove potpuno nove rute za naredno ljeto. Ovo proširenje dodatno jača program za naredno ljeto koji je naš najveći do sada, a znamo da će biti veoma popularan među kupcima i nezavisnim turističkim agencijama širom regiona”, saopštio je Heapy.

Na sajmu u Londonu, Tripković Marković je imala susret sa brojnim predstavnicima medija i turoperatora, te dala intervjue za prestižne britanske medije. Štand NTO-a posjetio je i ministar turizma Saudijske Arabije, Ahmed Al Khateeb.

Analitičar za razvoj u kompaniji EasyJet, Vlad Lizarov je, takođe, posjetio štand NTO i razgovarao sa njenim predstavnicima.

“Vidimo rastuću potražnju za Crnu Goru sa tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske. Ovakve aktivnosti Nacionalne turističke organizacije vas čine vidljivijim. Vjerujem da možemo rasti na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva i njegovog regiona, kao i širom Evrope”, poručio je Lizarov.

Menadžerka Expedia Group Media Solutions, Laura Milos Sanchez, saopštila je da je saradnja s NTO bila izuzetno uspješna, te da se nada da će se ona nastaviti i u budućnosti.

“Zaista je sjajno biti danas ovdje i upoznati se sa našim partnerima, predstavnicima NTO. Imali smo sjajnu kampanju na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, pa se nadamo i radujemo nastavku saradnje. Kada su u pitanju tražnja i buking za Crnu Goru, možemo vidjeti jako pozitivne trendove iz Zapadne Evrope, ali takođe i rezultate naše kampanje koje smo imali na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva. Dala nam je sjajne rezultate i dobar je podsticaj za naše buduće kampanje”, dodala je Milos Sanchez.

Predstavnici turističke privrede i lokalnih turističkih organizacija iskazali su zadovoljstvo povodom učešća na sajmu.

Direktor TO Prijestonice Cetinje i član Izvršnog odbora NTO, Nikola Jablan, poručio je da je tržište Ujedinjenog Kraljevstva od prioritetnog značaja, kako za Cetinje, tako i za Crnu Goru.

“Imali smo priliku da ugostimo brojne posjetioce sajma u Londonu i možemo da kažemo da smo jako zadovoljni najavama za narednu godinu kada je u pitanju tržište Ujedinjenog Kraljevstva. Svakako, Cetinje je jedna nezaobilazna destinacija koja posjeduje dva nacionalna parka, a nalazi se u blizini oba aerodroma, tako da očekujemo veći broj turista kada je u pitanju naredna godina i to tržište”, rekao je Jablan.

Direktorica prodaje u Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Lidija Božović, poručila je da je na sajmu iskazano ogromno interesovanje za turističku ponudu Crne Gore.

“Imali smo veliki broj uspješnih sastanaka. Ovo je idealno mjesto gdje možemo posjetiti internacionalne partnere, ali naći i neke nove partnere, te prezentovati im naš hotel, a istovremeno i Crnu Goru. Što se tiče crnogorskog štanda, izuzetno je dobro posjećen i vrlo je dinamična atmosfera. Britansko tržište nam je u fokusu jer je to tržište sa kojeg dolazi veći broj naših klijenata, te i u budućnosti nastavljamo s ovakvim aktivnostima”, istakla je Božović.

Izvršna direktorica turističke agencije Montenegro Adventures, Slavica Vukčević, kazala je da je WTM jedan od najznačajnijih sajmova za njih.

“Ovo je naše deveto učešće na sajmu u Londonu. Radimo od 2006. godine i fokusiramo se na proizvode koji su namijenjeni britanskom, američkom, generalno zapadno-evropskim tržištima. Imamo oko 35 zakazanih sastanaka na sajmu, a vjerujemo da ćemo imati i brojne sastanke s ljudima koji se nisu najavili, a traže partnere u Crnoj Gori. Nadamo se da ćemo u narednom periodu, pored partnera iz Velike Britanije, povećati i broj partnera iz Kine, Bliskog istoka, kao i Evrope“, poručila je Vukčević.

Direktor prodaje Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, Marko Andrić, istakao je da im je vrlo važno učešće na ovoj turističkoj berzi.

„Hotelska grupa Budvanska rivijera tradicionalno kao i svake godine učestvuje na sajmu u Londonu. Radujemo se što smo uspjeli da obnovimo ugovore sa već postojećim partnerima sa ovog podneblja i nadamo se da ćemo već u narednom periodu uspjeti da ostvarimo što veći broj noćenja sa ovog područja”, naveo je Andrić.

U cilju unapređenja avio dostupnosti i rasta turističkog prometa sa strateški važnog tržišta Velike Britanije, NTO je realizovala intezivnu višemjesečnu promotivnu kampanju u saradnji sa turoperatorm Jet2holidays, koja targetira kako turističke agente, tako i same turiste koji putuju individualno.

Pored toga, u toku je i promotivna kampanja na online i TV kanalima BBC-a, koja ima za cilj podizanje svijesti o Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji i privlačenje turista sa tržišta Velike Britanije, ali i cijele Evrope.

Potvrda unaprijeđenog imidža Crne Gore kao turističke destinacije na tržištu Velike Britanije, je i prestižna nagrada Travel Gossip Awards 2023, koju je dodijeljena u martu ove godine u kategoriji Omiljena skrivena destinacija, od turističkih agenata iz Velike Britanije.

“Takođe, najuticajniji britanski mediji kao što su The Telegraph, Daily Mail, The Times, The Guardian, Sunday Times, preporučuju Crnu Goru kao jednu od najljepših destinacija za odmor u Evropi, što govori o sve boljem pozicioniranju Crne Gore na ovom tržištu“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS