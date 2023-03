Nova presuda u sporu oko free shopova na aerodromima u aprilu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Višegodišnji spor koji nekadašnji zakupac free shopova Regal impex vodi protiv Aerodroma Crne Gore trebalo bi početkom aprila da rezultira novom presudom, jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu.

Novi zakupci su od 2019. preuzeli free shopove, piše Pobjeda.

Ta odluka donijeta je prije godinu, ali je tek prije nekoliko dana postupak krenuo i završio istog dana po odluci sutkinja Privrednog suda, Nine Jovović, pošto nijedna od strana nije imala novih dokaza.

Apelacioni sud je potvrdio dio prvostepene presude kojim je odbijen zahtjev Regal impexa da im Aerodromi nadoknade izgubljenu dobit od 1,95 miliona EUR. Nije prihvatio stav bivše sutkinje Milice Popović da bi prećutno produženje ugovora o zakupu bilo suprotno Zakonu o državnoj imovini.

Ocijenjeno je da je sutkinja zanemarila da je prvobitni koncesioni ugovor 2006. godine zaključen nakon javne licitacije i u skladu sa tada važećim Zakonom o imovini. Takođe je propustila da cijeni što su se ugovorne stranke aneksom saglasile oko terminološke ispravke ugovora i produžile važnost ugovora na dodatnih pet godina, u skladu sa aktuelnim zakonom.

Utvrđeno je da Aerodromi prije isteka petogodišnjeg zakupa nijesu otkazali ugovor, već su u maju 2016. pozvali Regal da se izjasni da li je spreman da radi do novog tendera, što su prihvatili.

Aerodromi su i nakon raspisivanja tendera nastavili da ispostavljaju fakture koje je Regal plaćao.

Aerodromi su u septembru 2019. godine, dok je direktor bio Danilo Orlandić, potpisali ugovor sa kompanijom Montenegro Duty Free (MDF) u kom 70 odsto udjela ima irska kompanija Air Rianta koja je na tenderu dobila posao, dok 15 odsto ima Srđan Banjević, deset odsto kompanija Independent DFS grupa čiji je osnivač Dimitrije Banjević i pet odsto Mateja Rajačić.

MDF i Independent DFS su registrovane na komšijskim adresama Vukašina Markovića 82 i 84 u Podgorici.

Srđan Banjević, prema podacima CRPS-a, ima 30 odsto udjela u fabrici vode Aqua Bianca, trećinu u firmi VSG komerc koja se bavi veleprodajom i distribucijom ove vode i 70 odsto u kompaniji New World MNE kojoj su prošlog ljeta oduzete cigarete u Luci Bar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS