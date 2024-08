Niže cijene za preko hiljadu artikala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Odluku o ograničavanju cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, koja će omogućiti niže cijene preko hiljadu artikala u marketima u Crnoj Gori.

Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj je, na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade, kazao da će odluka važiti do 31. januara naredne godine.

“Mali marketi će biti oslobođeni ove odluke. Trgovine će imati dovoljno vremena da se pripreme. Akcije će početi osam dana od objavljivanja odluke u Službenom listu“, kazao je Gjeloshaj.

On je rekao da će marže, osim za pet osnovnih proizvoda koji su prvobitno obuhvaćeni, sada biti snižene za 51 proizvod i u hemijskom dijelu za oko 15 proizvoda, što je ukupno preko hiljadu artikala.

Odluka je, kako je objasnio, donijeta nakon šireg kruga konsultacija i analize prethodnih akcija, kao i istraživanja koje su sproveli sa građanima.

„Veliku podršku smo imali i od sindikata, koji su nam dostavili sindikalnu potrošačku korpu“, rekao je Gjeloshaj i dodao da se očekuje smanjenje cijena svih tih proizvoda, a ne samo sprečavanje njihovog rasta.

Akcija će, kako je objašnjeno, podrazumijevati snižavanje cijena svih artikala jedne vrste proizvoda određene gramaže.

„Pokušali smo da ovom akcijom obuhvatimo što više domaćih proizvoda“, rekao je Gjeloshaj.

On je dodao da je istraživanje rađeno u junu i julu, kao i da su dobili oko 100 predloga građana, iako se očekivao veći odziv.

Gjeljoshaj je objasnio da se usvojenom odlukom ne određuje način obilježavanja sniženih cijena proizvoda, kao i da se tu očekuje saradnja sa trgovinama, koje bi trebalo da nađu način da to urade.

Premijer Milojko Spajić, rekao je da je mjera koju je Vlada danas usvojila ekstremno važna, jer bi trebalo da doprinese raelnom rastu zarada od oktobra, ali i poboljšanju standarda građana.

„Odluka je donijeta kako benefite programa, kojim se predviđa povećanje zarada od oktobra, ne bi pojeli trgovci. Ona će omogućiti građanima da sa znatno nižim cijenama od postojećih dočekaju povećanje zarada i da na taj način obezbijedimo njihovo realno povećanje, kao i osjetno viši standard“, rekao je Spajić.

On je dodao da inflacija u Crnoj Gori nije problem, već visoke cijene proizvoda, što je naslijeđeni problem.

Vlada je danas na sjednici usvojila i odluku o isplati potraživanja za 88 penzionera KAP-a.

