Nišić: Minimalne penzije se neće povećavati naredne dvije godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Minimalna penzija će od 1. januara iznositi 450 EUR i neće se povećavati u naredne dvije godine, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić.

“Broj korisnika tih penzija je 40,87 hiljada. Naredne dvije godine neće biti uvećanja tih penzija, dok će ostale imati usklađivanja na četiri mjeseca”, kazala je Nišić na konferenciji za novinare povodom izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Nišić je dodala da srazmjerne penzije ne ulaze u prvu fazu mjera Vlade, prenosi portal Dan.

“U narednom periodu ćemo vidjeti na koji način da se riješe barijere koje postoje kod rješavanja pitanja srazmjernih penzija”, saopštila je Nišić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Nišić je objasnila da odluka o zamrzavanju minimalnih penzija na dvije godine treba da bude donesena u Skupštini.

“Reforme tek slijede, ali ako vidimo da ta mjera nije dobra, neće biti problema da se odluka i preispita”, rekla je Nišić.

Ona je kazala da vjeruje da je ovakva odluka ustavna, kao i da zakone treba sprovoditi nakon analiza.

“Spremni smo mnogo toga da mijenjamo. Molim sve da se suzdrže od ishitrenih rješenja, kako bismo građanima isporučili dobre i održive rezultate”, poručila je Nišić.

Državna sekretarka u resornom Ministarstvu, Anđela Nedović, kazala je da se povećanja penzija neće finansirati iz zaduženja.

“Prosječna penzija u narednoj godini iznosiće oko 550 EUR, uz povećanje minimalnih i redovno usklađivanje ostalih penzija”, dodala je Nedović.

Predstavnici Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštili su da srazmjerne penzije prima 4,9 hiljada korisnika, a da 405 korisnika ima manje od 15 godina staža.

Kako su naveli, postavlja se pitanje koliko je pravedno te penzije izjednačiti sa minimalnim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS