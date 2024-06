Nikolić: Crnogorska ekonomija raste ali se ne razvija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovna prošla godina bila je za mnoga crnogorska preduzeća najuspješnija do sada, iako se domaća ekonomija i dalje bori sa suštinskim problemom, odnosno nedostatkom sistemskog i strateškog upravljanja njenim razvojem, saopšteno je povodom predstavljanja nalaza TBM ekonomske analize.

Osnivač BI Consultinga, provajdera poslovnih informacija i analitički partner TBM inicijative, Ratko Nikolić, ocijenio je da su u poslovnoj prošloj godini prihodi i neto dobit rasli, a da je struktura djelatnosti ostala gotovo nepromijenjena.

„Nova preduzeća ne doprinose značajno poslovanju, niti promjeni strukture ekonomije. Mikro preduzeća i dalje su najranjivija grupa koja je i prošle godine, kao i u posljednjih pet godina, poslovala sa gubicima – to bi u najkraćem bila slika nakon analize poslovnih rezultata prošle godine”, naveo je Nikolić na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen i drugi broj poslovnog časopisa TOP BUSINESS MONTENEGRO.

Nikolić je, kako je saopšteno iz TBM-a, naveo da je uspješna poslovna godina, za mnoga preduzeća najuspješnija do sada, ostvarena kao posljedica dobre turističke sezone uslijed globalnog oporavka turističke industrije, kao i povećane potrošnje u zemlji, a ostvareni pozitivni rezultati vješto ‘skrivaju’ suštinski problem – nedostatak sistemskog i strateškog upravljanja ekonomskim razvojem.

Potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Dragan Kujović, rekao je da rezultati ovogodišnjeg rada, govore da ovaj i slični projekti daju dodatan impuls u sve uspješnijem razvoju biznisa u Crnoj Gori.

„To je ono što nedvosmisleno pokazuje da je ovaj projekat postao prepoznatljiv, a priznanja koja su njime ustanovljena jako važna u poslovnoj zajednici. Inovacije, digitalna ekonomija i zelena agenda su već postale jasne smjernice za uspješan biznis u Crnoj Gori i pažnja Privredne komore biće posebno usmjerena ka ovom segmentu privrednih i biznis kretanja”, naveo je Kujović.

Član Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke nadležan za Sektor poslovanja s pravnim licima, Nikola Perišić, kazao je da ga raduje činjenica da je za nama uspješna poslovna godina.

„Dodatno, veoma smo ponosni na uspjeh naših klijenata od kojih su mnogi ostvarili rekordne rezultate u prošloj godini. Crnogorska komercijalna banka nastaviće posvećeno da pruža podršku projektima koji donose rast i prosperitet našoj zemlji. Takođe, tu smo da podržimo ne samo velike kompanije, već i manje biznise”, rekao je Perišić.

Prema njegovim riječima, u CKB-u razumiju da su mali biznisi motor razvoja svake ekonomije.

„Vjerujemo da svaka velika priča počinje malim koracima. Čestitke dobitnicima, ali i svim kompanijama koje su poslovale fer i transparentno, a mi iz CKB-a poručujemo – Tu smo da budemo podrška i inspiracija jedni drugima u stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve nas”, dodao je Perišić.

Izvršni direktor M:tel-a, Zoran Milovanović, kazao je da rekordan rast prihoda i profita u prošloj godini pokazuje da je ta kompanija na pravom putu.

„Brojke govore za nas. Biti najuspješniji operator na jako izazovnom tršištu, koje se iz dana u dan mijenja, pokazuje da smo spremni da odgovorimo svakom izazovu. Ponosan sam na ovo priznanje, koje nas dodatno obavezuje da nastavimo da osmišljavamo nove proizvode koji će našim korisnicima obogatiti i uljepšati život”, rekao je Milovanović.

Prema njegovim riječima, njihovi poslovni rezultati korespondiraju sa zadovoljstvom korisnika, što ih posebno raduje i motiviše jer je cilj kompanije M:tel u svakom trenutku zadovoljan korisnik.

“Nastavljamo da diktiramo trendove na polju telekomunikacija”, poručio je Milovanović.

Top Business Montenegro inicijativa završila je rangiranje najuspješnijih crnogorskih preduzeća koja su dostavila ispravne finansijske izvještaje za prošlu godinu. Na osnovu ostvarenih poslovnih prihoda, biće dodijeljeno 21 priznanje Top Business Montenegro Awards 2024 – četiri po osnovu veličine preduzeća, petnaest za ključne djelatnosti crnogorske privrede i po jedno za najvećeg poslodavca i najbolje novoosnovano preduzeće.

Nagrade će biti dodijeljene na svečanosti koja će biti organizovana sjutra na Imanju Knjaz u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS