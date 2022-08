Nije prodat paket akcija vrijedan 102 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na javnom pozivu za prodaju deset odsto sopstvenih akcija Elektroprivrede (EPCG) nije stigla nijedna ponuda, a jedini ozbiljni investitor koji se javio i sa kojim je razgovarano bila je kompanija Shanghai Electric Power, većinski vlasnik vjetroparka Možura.

Ta kompanija se pominje u istoimenoj korupcionaškoj aferi na Malti koju istražuje i crnogorsko tužilaštvo, prenose Vijesti.

EPCG je ove akcije stekla 26. septembra 2019. godine kada je novcem kompanije od 52,8 miliona EUR isplaćen dio akcija koje je do tada imala italijanska kompanija A2A. Za ovaj novac EPCG je tada dobila vlasništvo nad 11,8 miliona svojih akcija.

Prema Zakonu o privrednim društvima kompanija sopstvene akcije može posjedovati najduže tri godine i prije isteka tog roka ih mora prodati ili poništiti, a rok ističe 26. septembra ove godine.

Akcije su nuđene na javnom pozivu za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji, po cijeni od 8,63 EUR po jednoj akciji. Ta cijena je utvrđena elaboratom o procjeni vrijednosti, a cijeli paket akcija od deset odsto bi time koštao 102 miliona EUR.

Vlasništvo nad deset odsto akcija, značilo bi i mjesto u odboru direktora državne kompanije. Kako nije predata nijedna ponuda, uprava kompanije i Vlada narednih dana treba da odluče da li će do isteka roka organizovati novu prodaju sa eventualno nižom cijenom i jednostavnijim uslovima, ili će ove akcije biti poništene po nominalnoj vrijednosti, što bi uticalo na smanjenje osnovnog kapitala EPCG za 77 miliona EUR.

Prema uslovima javnog poziva, pravo učešća imale su energetske kompanije instalisanih kapaciteta od najmanje hiljadu megavata (MW) ili sa osnovnim kapitalom od minimum 500 miliona EUR, kao i investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u po sljednje tri godine, kapital od najmanje milijardu EUR i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 miliona u posljednjih pet godina.

Javni poziv je objavljen 17. jula, a prema informacijama Vijesti već 19. jula je u kabinetu ministra kapitalnih investicija održan sastanak sa predstavnicima Shanghai Electric Power kao zainteresovanim investitorom.

Vladu je u ovom razgovoru predstavljao državni sekretar u MKI Admir Šahmanović, koji je i član komisije za prodaju akcija, a kinesko-maltešku kompaniju Zhou Yao. Yao je ispred firme Možura Wind Park, koja upravlja vjetroparkom, prošle godine, prema zvaničnim saopštenjima, primao delegacije koje su posjećivale ovaj objekat i učestvovale u ozelenjavanju prostora.

Možura Wind Park je osnovan 2008. godine pod tadašnjim nazivom Fersa Montenegro, kada je vjetrogeneratore namjeravala da gradi španska kompanija Fersa. Posao je kasnije od Ferse i “Čelebića” preuzela Enemalta, unutar koje je više puta bilo promjena vlasnika.

U 2015. godini vlasnik Možure bila je of-šor firma Cifidex sa Sejšelskih ostrva. Malteški istražni organi sumnjaju da je Cifidex akcije koje je kupio od Španaca kasnije prodao državnoj kompaniji Enemalta po višestruko većim cijenama, kao i da je dio tog novca korišćen za korupciju visokih zvaničnika na Malti. Te poslove je prethodno istraživala novinarka Dafna Karuana Galicija, koja je ubijena.

U ovoj aferi uhapšeno je nekoliko biznismena i službenika, a slučaj istražuje i Europol. Istrazi se naknadno pridružilo i crnogorsko tužilaštvo.

Shanghai Electric Power je nakon ovih afera otkupio 90 odsto akcija Možura Wind parka. Crnogorska Skupština je prošle sedmice usvojila odluku o formiranju Anketnog odbora za istraživanje ove afere.

