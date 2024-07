Neznatan rast indeksa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Različiti smjerovi indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je ukupan javni dug Crne Gore na kraju juna iznosio 4,54 milijarde EUR, što je 62,37 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 neznatno je oslabio na 994,49 poena, dok je indeks MONEX ojačao na 15.126,39 bodova.

Promet je iznosio 742,47 hiljada EUR i bio je 21 put veći od prošlosedmičnog.

“Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, uključujući i 38,48 hiljada unci zlata, neto javni dug Crne Gore, na kraju juna iznosio je 3,91 milijardu EUR odnosno 53,67 odsto BDP-a”, pokazuju objavljeni podaci Ministarstva finansija u Izvještaju o državnom i javnom dugu.

Ukupan državni dug bez depozita, na kraju juna iznosio je 4,48 milijardi EUR ili 61,51 odsto BDP-a. Uzimajući u obzir depozite, ukupan neto državni dug iznosio je 3,84 m,ilijarde EUR ili 52,81 odsto BDP-a.

Akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) pale su pet odsto na 1,33 EUR.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) ove sedmice pale su 1,9 odsto na 5,28 EUR. EPCG i Plantaže potpisali su Memorandum o razumijevanju, sa namjerom uspostavljanja i intenziviranja saradnje, kao i zajedničke realizacije projekata u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

Memorandum su potpisali izvršni direktori EPCG i Plantaža, Ivan Bulatović i Igor Čađenović.

Strane potpisnice su zainteresovane za povećanje udjela električne energije iz OIE u ukupnoj potrošnji, unapređenje energetske efikasnosti i aktivno učešće u procesu energetske tranzicije.

„Konkretno, najzanimljiviji projekti za uspostavljanje potencijalne saradnje između EPCG i Plantaža odnose se na ugradnju fotonaponskih sistema na krovnim površinama objekata u vlasništvu Plantaža i na zemljanim površinama“, navodi se u saopštenju EPCG.

Dionice Crnogorskog Telekoma rasle su 4,4 odsto na 2,15 EUR. Crnogorski Telekom u prvoj polovini godine bilježi rast prihoda i operativne dobiti u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz kompanije je saopšteno da je u okviru korisničke baze rast najizraženiji u mobilnoj telefoniji, uz odlične rezultate u segmentu usluga fiksnog interneta i televizije.

Na izrazito konkurentnom tržištu telekomunikacija u Crnoj Gori, Crnogorski Telekom je šest mjeseci za redom lider korisničkog zadovoljstva, što je ujedno i najbolji do sada ostvareni rezultat, prema mjerenjima, koje za kompaniju obavlja nezavisna inostrana agencija, po metodologiji relevantnoj i uporedivoj na globalnom nivou.

Finansijske rezultate poslovanja Telekoma u prvoj polovini godine karakterišu stabilni trendovi.

Akcije Jugopetrola rasle su blago na 12,5 EUR, a Port of Adrie 3,2 odsto na 14,45 centi.

Dionice Prve banke zadržale su se na prošlosedmičnih 127,82 EUR, Veleprodaje 25 EUR, Plantaža 16 centi, a Luke Bar 28 centi.

Sedmicu je obilježila vijest da će proizvodni pogoni nikšićke Željezare, kćerke firme Elektroprivrede (EPCG), u narednih 50 godina poslovati u okviru švajcarske kompanije 8B Capital iz Lugana, za mjesečnu zakupninu od 31 hiljadu EUR bez poreza na dodatu vijednost (PDV).

Ugovor o zakupu proizvodnih kapaciteta Željezare Nikšić u petak su potpisali predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović i ovlašćeni predstavnik švajcarske kompanije Igor Šamis.

„U preambuli ugovora se navodi da će stupiti na snagu danom ovjere kod nadležnog notara, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja Notarske komore Crne Gore“, saopšteno je iz EPCG.

Đukanović je podsjetio da EPCG, kao državna kompanija, nije bila u mogućnosti da pokrene proizvodnju čelika, o čemu je svoje mišljenje dala i Agencija za zaštitu konkurencije, te da je zbog toga i raspisan međunarodni javni poziv, kako bi se obezbijedio kvalitetan partner koji će pokrenuti osnovnu proizvodnju.

Vlada je ove sedmice donijela i Odluku o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda.

“Imajući u vidu da je, kontinuiranim praćenjem stanja na tržištu i kretanja cijena, uočeno da usljed eksternih šokova i dalje postoji rast cijena proizvoda koji čine osnovne prehrambene proizvode, Odlukom su ograničene maksimalne marže u iznosima do pet odsto u veleprodaji i do sedam odsto u maloprodaji za proizvode pšenično bračno (tip 400 i 500), šećer, suncokretovo ulje i kuhinjska so”, navodi se u saopštenju nakon telefonske sjednice Vlade.

Odluka je, kako su objasnili, rezultat usaglašavanja liste proizvoda sa Privrednom komorom, a njen cilj je da se zaštite ranjive kategorija kupaca, sa nižim primanjima, a da se pri tom očuva privredna djelatnost trgovaca u maloprodaji i veleprodaji.

