Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nezavisnost centralnih banaka ključna je za finansijsku stabilnost i efikasnost politika na globalnom nivou, poručeno je na godišnjem generalnom sastanku Banke za međunarodna poravnanja (BIS).

Kako je saopšteno iz Centralne banke Crne Gore (CBCG), guvernerka Irena Radović prisustvovala je godišnjem generalnom sastanku BIS-a, koji je za vikend održan u Bazelu.

Navodi se da su na godišnjem sastanku BIS-a, kome su prisustvovali guverneri centralnih banaka iz 93 države svijeta, kao i najistaknutiji predstavnici međunarodne finansijske zajednice, razmatrani glavni zaključci godišnjeg ekonomskog izvještaja BIS-a, https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2024e.pdf.

Iz CBCG su dodali da su na sastanku razmatrane i aktuelne teme, poput inflacije, makroprudencionih mjera, inovacija, kao i prednosti i rizika upotrebe vještačke inteligencije u finansijskom sektoru.

Godišnji sastanak otvorio je generalni direktor BIS-a Agustin Karstens, koji je govorio o izazovima sa kojima su se suočavale centralne banke u prethodnom periodu, kao i o predstojećim zadacima pred kreatorima monetarne politike.

„U tom kontekstu, posebno je naglašeno da je nezavisnost centralnih banaka ključna za finansijsku stabilnost i efikasnost politika na globalnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku diskutovano o iskustvima pojedinačnih centralnih banaka kada su u pitanju nacionalni sistemi plaćanja, kao i o mogućnostima intenziviranja međunarodne saradnje u cilju obezbijeđivanja efikasnijih i bezbjednijih prekograničnih plaćanja.

„Razmjena iskustava i znanja među zemljama i usvajanje novih tehnologija, uz strogo vođenje računa o implementaciji najviših standarda bezbjednosti, osiguraće postizanje zajedničkog cilja, a to su moderna, bezbjedna i efikasna prekogranična plaćanja, zaključeno je na sastanku“, dodaje se u saopštenju.

Iz CBCG su kazali da je poseban fokus stavljen na Innovation Hub BIS-a, koji predstavlja inicijativu usmjerenu na podsticanje inovacija i tehnoloških napredaka u okviru globalnog finansijskog sistema.

Radović je, tokom boravka u Bazelu, pored bilateralnih sastanaka sa guvernerima i guvernerkama EU i regiona, razgovarala i sa drugim visokim zvaničnicima prisutnih institucija.

„Ona je na sastancima prezentovala rezultate rada CBCG, a posebno intenzivne aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira i modernizaciji platnih sistema, kao i aktivnosti na priključenju Crne Gore SEPA, što će, kroz snižavanje transakcionih troškova, unaprijediti standard građana i poslovanje privrede“, naveli su iz CBCG.

BIS je najstarija međunarodna finansijska organizacija, osnovana 1930. godine, a njena glavna uloga je da podstiče međunarodnu monetarnu i finansijsku saradnju između centralnih banaka i posreduje u finansijskim transakcijama.

