Nezavisnost CBCG jedan od ključnih elementa u procesu zatvaranja ekonomskih poglavlja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nezavisnost Centralne banke Crne Gore (CBCG) jedan je od ključnih elementa u procesu zatvaranja ekonomskih poglavlja, jer osigurava transparentnost, odgovornost i povjerenje u finansijski sistem, kazao je generalni direktor Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, Gert Jan Kopman.

U CBCG je održan sastanak guvernerke Irene Radović i njenih saradnika sa delegacijom Evropske komisije (EK), koju je predvodio Kopman.

Radović je zahvalila Kopmanu na kontinuiranoj podršci EK kroz redovne dijaloge i brojne programe tehničke podrške.

„Poseban akcenat stavljen je na značaj ove podrške u postizanju visokog nivoa harmonizacije sa regulativom Evropske unije (EU) i unapređenja institucionalnog okvira CBCG, u skladu sa standardima i smjernicama Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB)“, saopšteno je iz CBCG.

Radović je kazala na aktivnosti koje CBCG sprovodi u okviru priprema za konsolidaciju i organizacionu transformaciju institucije, stvarajući preduslove za buduće integrisanje u Eurosistem.

Ona je informisala Kopmana o realizovanim i planiranim aktivnostima u poglavljima koja su u nadležnosti CBCG, kako bi Crna Gora ispunila svoje obaveze u skladu sa dinamikom EU agende.

„Pohvaljen je i istaknut je značaj zajedničkog institucionalnog djelovanja CBCG, Vlade i Skupštine u dinamiziranju aktivnosti na planu usaglašavanja domaće regulative sa pravnom tekovinom EU“, navodi se u saopštenju.

Jedna od ključnih tema sastanka je, kako je saopšteno, bila i predaja zvanične aplikacije za pristupanje Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Kopman je pohvalio postignute rezultate CBCG i izrazio podršku EK za ulazak Crne Gore u novu fazu pregovora, koja podrazumijeva otpočinjanje procesa zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

On je istakao značaj nezavisnosti CBCG kao temelja za očuvanje makroekonomske stabilnosti i uspješno sprovođenje sveobuhvatnih reformi.

Prema njegovim riječima, nezavisnost CBCG je jedan od ključnih elementa u procesu zatvaranja ekonomskih poglavlja, jer osigurava transparentnost, odgovornost i povjerenje u finansijski sistem i predstavlja jedan od ključnih stubova na kojem se temelji dalji napredak Crne Gore na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU.

Iz CBCG su kazali da su se obje strane saglasile da je zajednička saradnja ključna za ubrzanje evropskog puta Crne Gore.

„CBCG je ohrabrena da nastavi sa intenzivnim radom na ispunjenju svojih obaveza u predviđenim vremenskim okvirima, što će dodatno doprinijeti ispunjenju strateškog cilja Crne Gore – članstva u EU“, navodi se u saopštenju.

