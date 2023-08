Nezaposlenih 5,74 hiljade manje u odnosu na prošlu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) u julu se nalazi 5,74 hiljade nezaposlenih manje u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je kazao da je broj nezaposlenih u julu iznosio 38,73 hiljade, a u istom prošlogodišnjem periodu 44,47 hiljada.

„Smanjenje broja nezaposlenih osoba 13 odsto. Može Crna Gora“, napisao je Đurović na profilu na mreži X, nekadašnjem Twitteru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS