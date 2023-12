Neusklađivanje penzija možda pred Ustavnim sudom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji rizik da se pred Ustavnim sudom inicira preispitavanje odluke Vlade da naredne dvije godine minimalne penzije ne budu usklađene, u krajnjem da penzioneri pokrenu postupke pred sudovima, saopštio je advokat Veselin Radulović.

On smatra da je odluku o povećanju penzija trebalo ozbiljnije analizirati, kao i da postoji rizik da penzioneri koji procijene da su im uskraćena zakonom i Ustavom garantovana prava podnesu tužbe sudovima.

“Samo povećanjem tih minimalnih penzija se narušava i princip jednakosti građana pred Ustavom. Odnosno, određeni broj penzionera je diskriminisan u odnosu na one koji primaju minimalne penzije, jer Ustav zabranjuje diskriminaciju. Zabrana diskriminacije podrazumijeva, ne samo da je država obavezna da jednako postupa u istim situacijama, već nekada i u različitim situacijama mora postupati različito”, kazao je Radulović Radiju Crne Gore.

U tom slučaju su, kako je dodao, favorizovani samo penzioneri koji primaju minimalne naknade.

“A proporcionalno usklađivanje nije izvršeno u odnosu na ostale i tu se može govoriti o jednoj vrsti diskriminacije u odnosu na tu grupu građana”, objasnio je Radulović.

Predstavnik Udruženju penzionera Crne Gore, Ivan Grdinić, vjeruje da će odredba zakona da se minimalne penzije ne usklađuju dvije godine izazvati negodovanje, nezadovoljstvo, ali i neizvjesnost kod penzionera hoće li to trajati 24 mjeseca ili više.

Minimalnu penziju od 450 EUR u februaru će primiti gotovo 41 hiljadu korisnika. Međutim, izmijenjeni Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (PIO) definisao je da u naredne dvije godine taj iznos neće biti uvećan kroz redovna kvartalna usklađivanja.

To je prije par dana potvrdila i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić.

U međuvremenu su se čula mišljenja da neusklađivanje minimalnih penzija u naredna 24 mjeseca nije u skladu sa Ustavom i zakonom, ali Nišić smatra da to nije slučaj.

“Ta naša mjera je apsolutno ustavna i tu neće biti nikakvih problema, da se ona i preispita”, kazala je Nišić.

U Udruženju penzionera su izračunali da će praktično oni sa najnižim primanjima za godinu dobiti 75 EUR, odnosno za dvije godine 150 EUR, jer neće imati uvećanja po osnovu usklađivanja koje je na nivou 24 mjeseca šest puta.

“Penzioneri to ne vole. Vi njima to dajete, a onda zamrznete penziju i sad je pitanje treće godine hoće li dobiti usklađivanje, koliko će dobiti i ostalo. Po meni to nije ispravno da se radi na taj način”, kazao je Grdinić.

Penzije su tokom ove godine uvećane su tri puta, u januaru 2,5 odsto, u maju zbog redovnog, ali i vanrednog usklađivanja 8,5 odsto, a u septembru pet odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS