Nesigurnost trgovanja uoči izvještaja o inflaciji

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks blago porasli, nakon vrlo nestabilnog trgovanja, jer ulagači nijesu sigurni hoće li američki Fed nastaviti s povećanjem kamata ili zaustaviti taj proces.

Dow Jones je ojačao 0,3 odsto na 33.586 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,1 odsto na 4.109 bodova. Nasdaq indeks oslabio je 0,03 odsto na 12.084 boda, prenosi SEEbiz.

Na samom početku trgovanja ti indeksi su pali, jer je u petak objavljen izvještaj prema kojem je broj zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porastao 236 hiljada, znatno manje nego mjesec prije.

Stopa nezaposlenosti pala je s 3,6 odsto na 3,5 odsto, dok je rast zarada usporen drugi mjesec zaredom.

Iako su podaci u skladu s očekivanjima analitičara i pokazuju da Fedovo zaoštravanje monetarne politike daje rezultate, ulagači se plaše da to nije dovoljno da bi centralna banka završila ciklus povećanja kamata.

Stoga se sada na tržištu novca procjenjuje da postoji 74 odsto šansi da će Fed na sjednici u maju povećati ključne kamate za daljih 0,25 procentnih bodova, dok su prije objavljivanja izvještaja o zapošljavanju te šanse iznosile oko 49 odsto.

Ipak, tržište se u ponedjeljak smirilo, pa su indeksi nadoknadili početne gubitke, pri čemu su Dow Jones i S&P 500 završili trgovanje s pozitivnim predznakom.

Izvještaj o potrošačkim cijenama u SAD-u biće objavljen u četvrtak, a o proizvođačkim u petak. Ti izvještaji će dati ulagačima cjelovitiju sliku o usporavanju inflacije u martu.

Ove sedmice počinje i sezona objavljivanja kvartalnih poslovnih rezultata kompanija. U petak će izvještaj objaviti tri velike banke – Citigroup, JPMorgan Chase i WellsFargo, što bi moglo dati jasniju sliku o situaciji u sektoru, nakon kolapsa nekoliko regionalnih banaka u martu.

Prema posljednjim procjenama analitičara u anketi Reutersa, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju 5,2 odsto manje nego u istom prošlogodišnjem kvartalu, dok su na početku tromjesečja očekivali rast zarada 1,4 odsto.

