Nervoza dok se čeka odluka Kongresa o zaduživanju

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak u nervoznom trgovanju vodeći indeksi blago pali, jer investitore brine protivljenje dijela republikanaca dogovoru o podizanju limita američkog zaduživanja.

Takođe, tehnološki Nasdaq bio u plusu zahvaljujući uzletu cijene dionice Nvidie kojim je taj proizvođač čipova ušao u klub rijetkih kompanija s tržišnom kapitalizacijom iznad bilion USD, prenosi Hina.

Dow Jones indeks spustio se u utorak 114 bodova ili 0,34 odsto na 32.979 bodova, a S&P 500 indeks kliznuo je 0,11 odsto na 4.200 bodova dok je Nasdaq indeks ojačao 0,21 odsto, na 13.002 boda.

Uprkos padu, S&P 500 indeks i dalje je na najvišem nivou od avgusta prošle godine i otprilike deset odsto iznad nivoa s početka godine.

Tokom prošlog vikenda postignut je dogovor američkog predsjednika Joe Bidena i čelnika američkog Kongresa Kevina McCarthyja o podizanju granice zaduživanja Sjedinjenih Američkih Država (SAD) s 31,4 biliona USD do 1. januara 2025. godine, čime je izbjegnut bankrot najveće svjetske ekonomije.

Sada taj dogovor mora dobiti zeleno svjetlo u Kongresu, međutim neki republikanci protive se tome, pa se investitori pribojavaju da će biti problema s njegovim izglasavanjem.

McCarthy je u utorak izjavio da bi glasanje o tom dogovoru trebalo “lako” proći među republikancima.

Za dobro izvođenje tehnološkog sektora zaslužna je dionica Nvidie, koja je skočila u utorak tri odsto, zahvaljujući jačanju potražnje za čipovima za vjštačku inteligenciju koji su nužni za pogon ChatGPT-a i ostalih takvih aplikacija.

Na početku trgovanja u utorak ta je kompanija dosegnula rekordnih bilion USD tržišne valuacije, najviše ikad, podstakavši rast cijelog tehnološkog sektora 0,7 odsto. Do kraja trgovanja njena se vrijednost usidrila na 990 milijardi USD.

U međuvremenu, najnoviji makroekonomski pokazatelji govore o porastu povjerenja potrošača u maju za više od očekivanog, što bi moglo ojačati špekulacije da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) u junu dići kamatne stope i za više od očekivanih 0,25 postotnih bodova.

Trenutno trgovci procjenuju da šanse da će Fed na zasjedanju 13-14. juna pogići kamatne stope za četvrtinu postotnog boda iznose 62,4 odsto, a nove smjernice daće im u petak izvještaj američkog ministarstva rada o zaposlenosti u najvećoj svjetskoj ekonomiji u maju.

Na evropskim berzama najvažniji indeksi u utorak su oslabili, pri čemu je londonski Ftse indeks pao 1,38 odsto, na 7.522 boda, frankfurtski DAX 9,27 odsto, na 15.908 bodova, a pariski CAC za 1,29 odsto, na 7.209 bodova.

