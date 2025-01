Neophodna bolja povezanost sa Bugarskom avio saobraćajem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je spremna za stvaranje i unapređenje ekonomske sardanje sa Bugarskom, za šta je potrebna bolja povezanost vazdušnim saobraćajem, ocijenila je ministarka saobraćaja, Maja Vukićević, na sastanku sa bugarskim ambasadorom Stefanom Dimitrovim.

Na sastanku je saopšteno da je Crna Gora spremna za otvaranje direktnih avio linija sa Bugarskom, a predloženi su i modeli avio povezanosti.

Iz Ministarstva saobraćaja su kazali da je na sastanku bilo riječi i o saobraćajnoj povezanosti i podršci razvoju saobraćaja i turizma, a razmatrane su prioritetne oblasti koje bi mogle da se unaprijede saradnjom između Crne Gore i Bugarske.

Vukićević je upoznala Dimitrova sa trenutnim i budućim infrastrukturnim projektima koje planiraju Ministarstvo saobraćaja i Vlada Crne Gore.

Sastanak je uslijedio nakon nedavne službene posjete Bugarskoj Vukićević i ministarke turizma Simonide Kordić, i predstavlja potvrdu dobrih odnosa dvije države.

