Neophodan strateški razvoj turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorskom turizmu treba strateški razvoj, unapređenje sistema evidencije posjetilaca po uzoru na okruženje i jača borba protiv sive ekonomije, saopštio je Nikola Milić vlasnik kompanije Talija, u čijem vlasništvu posluje Casa Del Mare Small Hotels Group.

„Od velikog značaja za razvoj crnogorskog turizma i ugostiteljstva bilo bi dovođenje Michelina u Crnu Goru, čije bi ocjene značajno promovisale ugostiteljsku ponudu i podigle je na viši nivo luksuza“, kazao je Milić tokom sastanka sa predsjednicom Privredne komore, Ninom Drakić.

Iz PKCG je saopšteno da je Drakić u utorak posjetila laureate godišnjih nagrada te poslovne asocijacije, mađu kojima su bili Milić, kao i predstavnici Industrije piva i sokova Trebjesa.

Milić je, tokom posjete delegacije PKCG hotelu Casa Del Mare u Kamenarima, naveo da priznanje krovne asocijacije crnogorske privrede mnogo znači i predstavlja dobar “vjetar u leđa” za dalji napredak i razvoj.

On je ocijenio da je ljetnja sezona za njih bila dobra i da su mali hoteli koji čine njihovu grupu zabilježili odlične rezultate, dok su u ugostiteljskom sektoru oni bili promjenljivi.

Milić je pozvao privrednike da više koriste međunarodne programe podrške, jer oni pružaju značajne benefite za razvoj poslovanja.

Casa Del Mare Small Hotels Group čini pet hotela u Bokokotorskom zalivu: Casa del Mare Mediterraneo u Kamenarima, Casa del Mare Blanche u Bijeloj, Casa del Mare Amfora u Orahovcu i Casa del Mare Pietra i Casa del Mare Vizura u Dobroti.

Drakić je imala sastanak i sa izvršnom direktoricom pivare Trebjesa, Sanjom Ćalasan, čija je kompanija dobila nagradu za društveno odgovorno poslovanje.

Ćalasan je na sastanku kazala da izazovna vremena zahtjevaju konsolidaciju, solidarnost i uzajamnu pomažemo.

Ona smatra da je neophodan adekvatan sistemski odgovor na krizu, te da je PKCG uvijek prva adresa kada je riječ o unapređenju poslovnog ambijenta i podršci kompanijama.

Drakić je saopštila da pivara Trebjesa već dugi niz godina realizuje aktivnosti kojima doprinosi društvenoj zajednici, kao i da je riječ o kompaniji koja uspješno posluje, bez obzira na izazove.

Ona je dodala da je PKCG uputila Vladi predlog 12 mjera podrške privredi, uz najavu da će one biti inovirane u skladu sa ekonomskim kretanjima i potrebama poslovne zajednice. Komora će se, prema riječima Drakić, zalagati da se privredi olakša poslovanje i sačuva likvidnost kompanija.

Pivara Trebjesa, koja od 2012. godine posluje u okviru Molson Coors Beverage Company, danas proizvodi osam pivskih brendova, distributer je i devet svjetski poznatih piva, a odnedavno i pića van te kategorije.

Delegacija PKCG će narednih dana obići laureate nagrada u ostalim kategorijama, kao što su Zetagradnja i Hemosan, Crnogorski Telekom i Fly Montenegro.

PKCG će i ove godine za postignute rezultate nagraditi po jednog kandidata iz reda preduzetnika/malih preduzeća i srednjih/velikih, kao i kompaniju u ženskom vlasništvu. Dodjela nagrada planirana je u novembru, za Međunarodni dan preduzetnika.

