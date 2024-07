Nema privatizacije preduzeća u ovoj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U ovoj godini neće biti privatizacije preduzeća, i to je ključan korak ka očuvanju kompanija od nacionalnog značaja u vlasništvu države, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je, na društvenoj mreži X, naveo da je to odlučeno na drugoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

“Ovo je ključan korak ka očuvanju preduzeća od nacionalnog značaja u vlasništvu države”, rekao je Spajić.

Iz Vlade su saopštili da je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio danas na sjednici Plan privatizacije za ovu godinu.

Na sjednici je, kako su naveli, konstatovano da za određena preduzeća u većinskom vlasništvu države ima boljih rješenja od privatizacije.

„Ne bismo u ovoj godini išli na privatizacije, ovo što je do sada bilo nije zadovoljavajuće“, kazao je Spajić.

Predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković rekao je da se raduje takvoj odluci Vlade, dodajući da je zadovoljan što je došlo vrijeme da preduzeća od nacionalnog značaja ostaju u vlasništvu države.

