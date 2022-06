Neizvjesno otvaranje auto-puta 13. jula

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović kazao je da ne može da garantuje da će dionica auto-puta Smokovac-Mateševo biti otvorena 13. jula.

On je, u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore, kazao da Smokovac-Mateševo ne samo što je najskuplji put, nego se i najsporije radi.

“Ne mogu da garantujem da ćemo 13. jula otvoriti auto-put. Gubimo novac od putarine, gubimo mnogo toga i stvaramo lošu klimu između nas i Kineza, ali mi smo naš dio posla odradili”, rekao je Abazović.

Abazović je dodao da će neko snositi odgovornost za to stanje, da se vidi zašto je kasnilo i koliko je kasnilo.

“Često smo razmišljali, u prethodnoj Vladi, da nekog drugog angažujemo, ali bi tenderi oduzeli mnogo vremena. Lično sam počeo da sumnjam da neko to sabotira”, kazao je Abazović, prenosi portal RTCG.

On je poručio da je važno da se razmišlja o sjeveru zemlje.

“Moja je želja da u Beranama dobijemo takozvani Air Park i započeli smo ozbiljne razgovore. Ako želimo da spasimo sjever, moramo da imamo infrastrukturu”, kazao je Abazović.

Abazović smatra i da ljudi nijesu dovoljno čuli o Crnoj Gori.

“Ko ovdje dođe jednom, u 80 odsto slučajeva reklamira državu i spreman je da dođe ponovo”, kazao je Abazović.

