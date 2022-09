Nedostajuća sredstva tražiti na domaćem tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će nedostajuća sredstva dominantno tražiti na domaćem tržištu, pri čemu u bankama ima dovoljno likvidnosti, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović i dodao da se neće ići na emisiju obveznica.

“Razgovaramo sa finansijskim sektorom u zemlji i inostranstvu da se blagovremeno obezbijede ova nedostajuća sredstva, odnosno krediti i pozajmice. Njih ćemo dominantno tražiti na domaćem tržištu, likvidnosti ima u bankama dovoljno”, rekao je Damjanović u jutarnjem programu TV Prva.

On je naveo da će se vjerovatno ići i na emisiju državnih zapisa, što su kratkoročne hartije koje obezbjeđuju likvidnost i premošćuju disbalans u prihodima i rashodima.

“Nećemo ići na emisiju obveznica. Dosta ih je emitovano. Niti je vrijeme, a cijena tih obveznica nije nimalo naivna. Realno su kamatne stope porasle, ali probaćemo da kroz strpljive razgovore sa našim partnerima obezbijedimo maksimalno povoljne uslove da ovu godinu zaokružimo”, naveo je Damjanović.

On je rekao da će, uprkos svim političkim dubiozama u kojima se Crna Gora nalazi, probati da u ovom dijelu obezbijede stabilnost i predvidivost.

“Imali smo preliminarne razgovore sa rejting agencijama i oni prepoznaju odlučnost da na transparentan način rješavamo probleme u javnim finansijama koji su zatečeni”, dodao je Damjanović.

On je kazao da bi Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu trebalo da bude dostavljen Vladi do kraja naredne sedmice, uz moguća kašnjenja od nekoliko dana zbog hakerskih napada, a kako bi se o njemu krajem mjeseca raspravljalo na vanrednoj sjednici parlamenta.

Damjanović je saopštio da su rebalansom planirana nedostajuća sredstva na nivou od 715 do 720 miliona EUR, pri čemu je trošenje depozita manje nego prošle godine. Prema njegovim riječima, prethodna administracija je potrošila 409 miliona EUR, dok će ova potrošiti oko 384 miliona.

„Ostalo će biti pozajmice i krediti, koji će biti od 325 do 350 miliona EUR, a u zavisnosti od obaveza koje imamo vezano za Fond penzijsko invalidskog osuguranja (PIO). Tu se radi o nekih 160 miliona više nedostajućih sredstava za ovu godinu“, objasnio je Damjanović.

On je dodao da se ova administracija, a imajući u vidu okolnosti koje su se desile u ovoj godini, odgovornije odnosi prema obavezama, vodeći računa da svaku odgovrno isplati.

„Konačno se suočavamo i brinemo o onome o čemu neko nije htio ni da čuje u prošloj administraciji. Pokušavamo da riješimo ogromne dubioze i probleme u kojima se nalaze neka ključna preduzeća u Crnoj Gori, kao što su Plantaže, Bolnica Meljine ili Institut “Simo Milošević”. To su desetine miliona dubioza koje država mora rješavati onako kako to predviđa Zakon o državnoj pomoći“, rekao je Damjanović.

On je saopštio da nije neko ko će napraviti glupost, već će se potpuno odgovorno odnositi prema poslu koji obavlja.

„To su te male razlike koje nećemo pojašnjavati. Ja neću kvalifikovati znanje i sposobnost prethodne administracije. Njih će kvalifikovati činjenice i fakti, odnosno rebalans koji je presjek jedne neodgovorne politike, najgore moguće demagogije koja je otvorila Pandorinu kutiju u Crnoj Gori“, naveo je Damjanović.

On je kazao da je prethodna administracija planirala 50 miliona EUR prihoda u budžetu za ovu godinu koji ne postoje.

„Planirani su prihodi od markiranja goriva, a zakon nije usvojen u parlamentu, prihodi od igara na sreću, a zakon nije ni predložen, kao i prihodi od oporezivanja gotovinskih transakcija. Ništa od toga nije bilo pripremljeno“, rekao je Damjanović.

On je, govoreći o prihodima od turističke sezone koji su dostigli skoro milijardu EUR, kazao da je to realan vidljiv prihod, a da postoji i nevidljivi i siva ekonomija, kao i da je pitanje da li je to u realnom smislu veće nego 2019.

“Uprkos tom prihodu, nedostaje sredstava u budžetu zato što se zbog pogrešno definisanog budžeta desilo da za tekuću godinu, ako gledamo porez na dohodak građana, od planiranih 140 miliona ostvari 95 miliona”, objasnio je Damjanović.

Prema njegovim riječima, planirani dio koji se odnosi na akcize biće deset miliona EUR niži, jer su od maja uvedene smanjene akcize na gorivo.

“Država je izgubila po tom osnovu najmanje 20 miliona, odnosno ustupila građanima i privredi. Ja smatram to dobrim potezom, jer smo relaksirali privredne tokove i građane”, rekao je Damjanović.

Taj manjak na prihodnoj strani budžeta će, kako je objasnio, biti kompenzovan rastom PDV-a od sezone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS