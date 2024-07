Nastavljene oštre rasprodaje dionica tehnološkog sektora

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Većinu protekle sedmice na svjetskim berzama nastavljene su oštre rasprodaje dionica tehnološkog sektora, ali njihove sedmične gubitke ublažio je oporavak cijena dionica u petak zahvaljujući najnovijem podatku o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na kraju vrlo volatilne sedmice na Wall Streetu, Dow Jones indeks ojačao je 0,8 odsto, na 40.589 bodova, ostvarivši rast četvrtu sedmicu zaredom, što je njegov najduži pozitivni niz od maja.

Istovremeno, S&P 500 je završio sedmicu u minusu od 0,8 odsto, na 5.459 bodova, a Nasdaq od 2,1 odsto, na 17.357 bodova, čime su prvi put od aprila zabilježili pad drugu sedmicu zaredom.

Ulagači su i protekle sedmice nastavili usmjeravati kapital prema cikličkim i dionicama manjih kompanija, tako da je indeks Russell 2000 porastao 11,5 odsto, ostvarivši dobitak treću uzastopnu sedmicu, što je najduži period njegovog rasta od avgusta 2022, prenosi Hina.

Istovremeno, tehnološke dionice su i dalje bile su pod pritiskom prodaja veći dio sedmice, iako su se u petak cijene dionica najvećih tehnoloških kompanija poput Microsofta i Amazona ponešto oporavile, po objavi najnovijeg podatka o inflaciji, koji je podstakao nade ulagača da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) mogla ipak u septembru početi da snižava kamatne stope u SAD-u.

Objavljeno je da je indeks izdataka za ličnu potrošnju u junu porastao na godišnjem nivou 2,5 odsto, što je u skladu s očekivanjima ekonomista te nešto manje nego u maju kada je porastao 2,6 odsto.

Fed bi svoj naredni sastanak o monetarnoj politici trebalo da održi naredne sedmice, ali tržišta procjenjuju da su šanse da već tada počne snižavati kamatne stope svega pet odsto, ali nadaju se da će to učiniti na zasjedanju u septembru.

“Oporavak tržišta u petak proizlazi iz kombinacije osjećaja preprodanosti dionica, izvještaja o BDP-u koje je bilo iznad očekivanja i viđenja da će Fed početi snižavati stope zbog ekonomske otpornosti. Benigni izvještaj o inflaciji mjerenoj izdacima za ličnu potrošnju pomoglo je da se tržište povuče s ivice”, ocijenio je Sam Stovall iz CFRA Researcha.

Američka privreda ubrzala je rast u drugom kvartalu, ojačavši 3,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, nakon rasta od 2,9 odsto u prvom kvartalu, pokazao je izvještaj američkog ministarstva trgovine.

Na evropskim berzama su cijene dionica prošle sedmice porasle. Londonski Ftse indeks završio je sedmicu na 8.285 bodova ili 1,6 odsto u plusu, frankfurtski DAX na 18.417 bodova ili 1,35 odsto u plusu, dok je pariski CAC oslabio 0,23 odsto, na 7.517 bodova.

