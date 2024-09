Nastavljena rasprava o više zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas raspravljala o predloženim izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, porezu na dodatu vrijednost (PDV) i o akcizama, o kojima će se naknadno izjasniti.

Ministar finansija, Novica Vuković, kazao je da je Predlogom izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica predviđeno proširenje poreskog obuhvata sa dva nova izvora prihoda, unapređenje zakonskih rješenja koja su u praksi izazivala nedoumice kod poreskih obveznika koji su ta zakonska rješenja primjenjivali, a koja će u konačnom uticati na unapređenje poslovnog ambijenta, te uvećanje limita za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti.

“U smislu širenja poreskog obuhvata predlaže se uvođenje dva nova izvora prihoda, i to za prihode ostvarene preko interneta i video igara i od igara na sreću”, rekao je Vuković obrazlažući zakon pred poslanicima.

Detaljnom razradom predloženog zakonskog rješenja predviđeno je da se porez na dohodak od prihoda preko interneta i video igara oporezuje po godišnjoj prijavi po stopi od 15 odsto, a da se prihodi od igara na sreću oporezuju pri svakoj isplati dobitka po stopi od 15 odsto.

“Prihodi od igara na sreću će pripadati budžetu Crne Gore u visini od 100 odsto ukupno ostvarenih prihoda po tom osnovu”, rekao je Vuković.

U okviru prihoda od samostalne djelatnosti predlaže se naprednije zakonsko rješenje koje će pored postojećih obuhvatiti i poreski tretman prihoda koje fizičko lice povremeno ostvari od drugog fizičkog lica.

U cilju pravednijeg sistema oporezivanja u zavisnosti od izvora prihoda, predlaže se dopuna drugih primanja kategorijama koje su do sada bile oporezovane kao lična primanja, ali i kategorijama koje nijesu jasno propisane u važećem zakonu.

“Prethodno navedeno će pozitivno uticati na naplatu prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, ali i na poreske obveznike koji su u ranijem periodu morali da poresku obavezu plate jednokratno u skladu sa godišnjom prijavom poreza na dohodak fizičkih lica”, dodao je Vuković.

Predlogom zakona predviđeno je da kada poreski obveznik ostvari lična primanja kod dva ili više poslodavaca, u tom slučaju će Poreska uprava (PU) biti u obavezi da poresku obavezu utvrdi rješenjem na osnovu podataka iz poreske prijave koju podnosi poreski obveznik i podataka iz službene evidencije, u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave.

“Predlaže se uvećanje limita za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti, sa 18 hiljada EUR na 30 hiljada EUR. Pored limita, predlaže se i promjena roka za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti”, objasnio je Vuković.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Dejan Đurović, je komentarišući taj akt kazao da će se vjerovatno pomisliti da ide novi porez, ali nije tako, već je ovo uvođenje u legalne tokove, što nijesmo imali u Crnoj Gori.

„Porez se mora plaćati i to se u mnogim zemljama smatra vidom najvećeg nacionalnog ponosa. A firme u Crnoj Gori bliske Demokratakoj partiji socijalista (DPS) su smatrale da je najveći ponos ne plaćati porez. Zato imamo skoro 600 miliona EUR poreskog duga“, rekao je Đurović.

On je naveo da su sa takvim zakonima oslobađali poreske obveznike bliske DPS-u i stvorili više mafija.

„Nećemo dozvoliti da postoji i kockarska mafija. A imamo građevinsku, urbanističku, farmaceutsku i duvansku mafiju“, naveo je Đurović.

On je ocijenio da su ova parlamentarna većina i vlast dužni da se naplati sve što se duguje Crnoj Gori.

„Nema milosti prema onima koji su pokrali Crnu Goru“, poručio je Đurović.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, kazao je da je suština izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica oporezivanje igara na sreću, što izaziva i najveće nedoumice.

„Prvi aspekt su bolesti zavisnosti. To su vrlo terški slučajevi, jer je to kompleksna zavisnost“, rekao je Mugoša.

On smatra da treba oporezivati privređivače na građane jer onda imamo siguran prihod.

„Iskustva drugih zemalja su pokazala da se prešlo na siva tržišta. Nijesam siguran da će ovo rješenje dovesti do onoga što je predloženo“, dodao je Mugoša.

Vuković je, obrazlažući Predlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u, kazao da je cilj reforma snižene stope PDV-a, u skladu sa Direktivom 2006/112/EU o zajedničkom sistemu na dodatu vrijednost, kroz uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15 odsto.

“Cilj je i ukidanje poreskog rashoda, odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od deset megavata (MW) i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa deset Zakona o klasifikaciji djelatnosti, čija investiciona vrijednost prelazi 500 hiljada EUR”, objasnio je Vuković.

Cilj je i ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobađanje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 EUR, kao i uvećanje nivoa paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa pet na osam odsto.

Kroz prvu sniženu stopu prepoznati su proizvodi, odnosno usluge koji direktno utiču na standard građana, čije će se oporezivanje vršiti po stopi od sedam odsto.

“Kroz drugu sniženu stopu vrši se ujednačavanje stope PDV-a na smještaj i usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih, gaziranih i negaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga, čime se rješava trenutna situacija po kojoj se u hotelskim restoranima i drugim ugostiteljskim objektima, na usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića primjenjuje stopa PDV-a od 21 odsto, a u kategorisanim restoranima i objektima za pružanje ketering usluga stopa od sedam odsto”, kazao je Vuković.

Stopa poreza sa sadašnjih sedam na 15 odsto povećava se za hotelske usluge, knjige i publikacije, na autorska prava, na usluge iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti, na ulaznice za bioskop, pozorište, utakmice, koncerte, na korišćenje sportskih objekata, na solarne panele i na usluge u marinama.

Vuković je naveo da se Predlogom izmjena i dopuna Zakona o akcizama želi obezbijediti generisanje novih prihoda po osnovu akciza, i to širenjem obuhvata proizvoda u dijelu negaziranih pića sa dodatkom šećera, uvođenjem akcize na „mirna“ vina.

Takođe, želi se obezbijedtiti usaglašavanje propisa iz oblasti akcizne politike sa relevantnom regulativom EU, kao i obezbjeđenje stabilnih i održivih prihoda po osnovu akciza što je preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti svake zemlje.

“Ovim zakonom se predlaže povećanje visine akcize za mirna vina na 25 EUR po hektolitru, čime će se doprinijeti povećanju budžetskih prihoda po osnovu akciza kao i ujednačenost mjera predmetne strategije kojom se pored ostalog obezbjeđuje i smanjenje poreskog opterećenja na rad”, rekao je Vuković.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS), Zoja Bojanić Lalović, kazala je da Predlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u, odnosno segment koji se odnosi na veće oporezivanje knjiga i ulaznica za muzeje i neke kulturne događaje, predstavlja jedan od načina da znatno utičemo da smanjimo kvalitet kulturnog života u Crnoj Gori.

„Mnoge države pristupaju stimulativnim akcijama u smanjenju poreske stope jer smatraju knjige od javnog interesa. To se loše odražava na čitalačku kulturu“, smatra Bojanić Lalović.

Ona je rekla da se često govori o razvoju sjevera i lošoj situaciji u tom regionu, ali na sjeveru u najvećem broju opština nemamo nijednu knjižaru, odnosno nema gdje da se kupi dobra knjiga.

„Na ovaj način utičemo na loš položaj kulture u državi. Ovakvo rješenje treba preispitati i naći način da se knjige, udžbenici i naučna literatura, kao i sve ulaznice za kulturne događaje, svedu na prihvatljivu stopu“, poručila je Bojanić Lalović.

Poslanik Demokrata, Boris Bogdanović, kazao je da će predloženi zakon o akcizama donijeti novu snagu našem budžetu, osigurati generisanje novih prihoda, ali i usklađivanje našeg sa EU zakonodavstvom.

„U prethodnih 30 godina iza svake akcize i poreza i zakona krila se priča o tome kako je novac građana i države u sadejstvu sa organizovanim kriminalnim grupama otet bezdušno od naših građana“, rekao je Bogdanović.

On je naveo da je država izgubila 215 miliona EUR garancija, čiji ceh plaćaju građani.

„Onda slijedi uvođenje neustavnih taksi i poreze. Tako je 2012. godine vlada uvela neustavne takse na telefonske pripejd kartice euro po euro, čime su od nas oteli 5,5 miliona EUR. Oni su živjeli u luksuzu, a mi plaćali porez na luksuz“, ocijenio je Bogdanović.

Onda je, kako je podsjetio, došlo do povećanja stope PDV-a sa 17 odsto na 19 odsto.

„Sve je postalo skuplje, a vaše plate iste. Prosječna zarada bila je 470 EUR, a rast zarada se mjerio centima. Prihodi su išli unazad, a troškovi bili na steroidima“, rekao je Bogdanović.

On je podsjetio i na uvođenje neustavne akcize na gorivo od sedam centi po litru 2015. godine, kao i drugo povećanje stope PDV-a 2018. godine sa 19 odsto na 21 odsto.

Mugoša je kazao da se ne može slaviti povećanje stope PDV-a.

„Čujemo ovdje kako je dobro što će karte za biskopske ulaznice biti veće, kako će se više plaćati za autorska prava, solarne panele, i da je to dobro. Kako je to dobro? Zašto nijesmo povećali plate i penzije širenjem poreske baze“, pitao je Mugoša.

On je naveo da je stopa PDV-a od sedam odsto u turizmu bila jedina konkurentna stvar.

„Mi sad na to udaramo. Povećavamo stopu sa sedam odsto na 15 odsto, što je 115 odsto. U ranjivoj Crnoj Gori, mi imamo treću najveću stopu u Evropi. Pucamo u skoro jedinu nogu koju imamo“, smatra Mugoša.

On je pitao kakva je logika u povećavanju poreza na knjige.

„To su toliko sitne pare u budžetu. Kome to treba“, pitao je Mugoša.

On je rekao da se niko ne poziva na EU, jer to nije bilo moranje u ovom trenutku.

„Svodimo budžet na PDV, što govori o nivou naše nerazvijenosti. To je porez na potrošnju i pogađa najviše one koji nemaju. Države kojima PDV čini izvorne prihode, navijaju za inflaciju“, poručio je Mugoša i dodao da vodimo klasičnu potrošačku ekonomiju.

Poslanik DPS-a, Nikola Rakočević, kazao je da raspravljaju o još jednom zakonu kojim parlamentarna većina pokušava da objasni da će građani živjeti bolje.

„Ali, desilo se to što smo upozoravali – uzima se novac iz džepa građanima, što će značiti povećanje svih cijena, usluga i proizvoda, a u finalu loš životni standard“, rekao je Rakočević.

On je naveo da ovdje postoji ozbiljan problem sa ekonomskom politikom Vlade.

„Vi ste obećali veliko povećanje, dali ste malo a istovremeno opterećujete privredu i građane“, dodao je Rakočević.

Poslanik Nove srpske demokratije, Velimir Đoković, saopštio je da je ovo jedno dobro rješenje, a da je pravo i obaveza opozicije da kritikuje.

„Čuli smo od ministra da se ovim uvode dva nova prihoda u budžetu, što je i obaveza ministra i nas svih kao parlamentarne većine da radimo na iznalaženju novih prihoda koji će puniti budžet na zadovoljstvo svih građana“, rekao je Đoković.

On je naveo da je PDV najbrži i najlakši način za punjenje budžeta, ali i legitiman način.

„Podsjetiću da je bivši režim naplaćivao euro na brojila i mobilne telefone. To su bila nekvalitetna rješenja“, ocijenio je Đoković.

Prema njegovim riječima, zaslugom bivšeg režima došlo je do akumuliranja ogromnog poreskog duga koji opterećuje budžet.

Skupština će sjednicu nastaviti raspravom o rebalansu budžeta.

