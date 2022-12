Nastaviti trend rasta broja holandskih turista

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Broj holandskih turista koji posjećuju Herceg Novi i Boku kotorsku je značajan, ali bi mogao biti znatno veći, saopšteno je iz hercegnovske opštine.

Izvanredni i opunomoćeni ambasador Holandije sa sjedištem u Beogradu, Theodorus Antonius Reintjes, boravio je u prvoj zvaničnoj Opštini Herceg Novi, gdje je sa njenim predstavnicima razgovarao o unapređenju turističke saradnje, mogućnosti uvođenja avio-linija između dvije zemlje, kao i brodskih ekoloških linija koja bi povezivale gradove Boke kotorske i crnogorskog primorja.

Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, je podsjetio na trend rasta dolaska holandskih turista u periodu od 2017. do 2019. godine.

„Tokom 2019. godine u gradu je bilo oko sedam hiljada turista iz Holandije, sa ostvarenih 30 hiljada noćenja. Nakon pandemije, ove godine kreće trend povratka holandskih turista, sa ostvarenih 12 hiljada noćenja”, rekao je Katić.

Ukazano je na potrebu za dodatnim uvođenjem avio-linija u odnosu na interesovanje holandskih turista.

“Ambasador je već preduzeo prve korake i mi kao grad dali smo dodatnu podršku kako olakšati saobraćaj i ubrzati prelaz granica, na kojima se tokom sezone i nekoliko sati čeka na ulazak u Crnu Goru. Moramo bolje iskoristiti drugi granični prelaz, odnosno da se dio turista koji koriste aerodrom u Dubrovniku i za izlete upućuju na granični prelaz Kobila”, naveo je Katić.

On je podsjetio i da je prije godinu održan zajednički sastanak u Tivtu sa predsjednikom te opštine, Željkom Komnenovićem, gdje je bilo riječi o mogućnosti da holandska kompanija Damen uvede ekološku brodsku liniju, da se ubrza saobraćaj, pogotovo kada su velike gužve tokom sezone.

„Jedna od tema sastanka bila je i vodeni transport, naročito u ljetnjim mjesecima, kao i kako omogućiti turistima, ali i državljanima Crne Gore, da brže putuju do Tivta, Kotora, tivatskog aerodroma, Herceg Novog, Perasta. Razgovarali smo o mogućnostima uvođenja vodenih taksija, kao i o trajektu u Boki koji prevozi vozila, ali i o turizmu generalno”, kazao je Reintjes.

Kao značajan infrastrukturni projekat pomenuta je i obilaznica oko Herceg Novog, koja bi značajno ubrzala tranzit ljudi i robe kroz Boku kotorsku, naročito tokom ljetnjih mjeseci.

