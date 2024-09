Nastaviće održivi razvoj priobalnog područja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Morsko dobro i Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kako su rekli njihovi predstavnici, nastavljaju intenzivne aktivnosti na obezbjeđenju održivog razvoja i unapređenju priobalnih područja u svih šest primorskih opština.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slaven Radunović, održao je radni sastanak sa direktorom Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Mladenom Mikijeljom i njegovim saradnicima.

Tokom sastanka su razmatrane ključne teme poput priprema za narednu turističku sezonu, izrade Programa privremenih objekata i Atlasa crnogorskih plaža i kupališta, kao i dugoročnog plana za izmjene Prostornog plana u zoni morskog dobra.

“Poseban akcenat stavljen je na planiranje budžeta za narednu godinu, s ciljem efikasnijeg upravljanja morskom obalom i unapređenja turističke ponude Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

