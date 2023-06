Nasdaq u najvećem pozitivnom nizu od 2019.

Njujork, (MINA-BUSINESS)- Američko tržište dionica u junu svjedoči mnogim višegodišnjim maksimumima.

Tako je Nasdaq u sedmici skočio 3,3 odsto i time porastao osmu uzastopnu sedmicu, što je njegov najdulji pozitivni niz od 2019. godine.

S&P 500 i Nasdaq ove sedmice su ostvarili najviše nivoe od aprila prošle godine, prenosi SEEbiz.

Federalne rezerve isporučile su ono što su ulagači željeli ove sedmice kada je centralna banka ostavila stope nepromijenjene u srijedu nakon deset uzastopnih povećanja.

Dok je Fed signalizirao da ove godine slijede još dva povećanja stopa, mnogi trgovci i ekonomisti na Wall Streetu vjeruju da bi Fed mogao biti gotovo gotov. Početkom sedmice, majski indeks potrošačkih cijena bio je najniži u dvije godine.

Adobe je dodao 0,9 odsto nakon što je nadmašio rezultate i objavio optimistične smjernice, najnovija tehnološka dionica koja se oporavila.

Nvidia, miljenica vještačke inteligencije, dobila je deset odsto ove sedmice, pridodajući svom porastu od 192 odsto ove godine.

Microsoft je ove sedmice dodao 4,7 odsto i postigao rekordni četvrtak. Tehnološke dionice bile su najteže pogođene u početku kada je Fed krenuo u svoju kampanju podizanja stopa.

“Wall Street ostaje optimističan da talas vještačke inteligencije neće nestati u skorije vrijeme i da će ulagači preferirati američke dionice budući da vidimo različite politike centralne banke širom svijeta”, rekao je viši tržišni analitičar u Oandi, Ed Moya.

Petak je donio još dobrih vijesti o inflaciji i ekonomiji. Očekivanja potrošača o inflaciji pala su u junu, s jednogodišnjim pretpostavkama o cjenovnim pritiscima smanjenim na 3,3 odsto s 4,2 odsto u maju.

