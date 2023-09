Nasdaq porastao peti dan uzastopno

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Nasdaq Composite zabilježio je peti uzastopni pobjednički dan, ali je ipak pretrpio najveći mjesečni gubitak u ovoj godini.

Tehnološki bogati indeks dodao je 0,11 odsto i završio sesiju u četvrtak na 14.034,97. Dow Jonesov industrijski prosjek pao je 168,33 boda ili 0,48 odsto i završio na 34.721,91. S&P 500 pao je 0,16 odsto na zatvaranje na 4.507,66, prenosi SEEbiz.

Nedavni niz pozitivnih sesija – u kojima su S&P 500 i Dow rasli četiri uzastopna dana – pomogao je indeksima da smanje svoje mjesečne gubitke. Ipak, u avgustu je indeks širokog tržišta izgubio 1,77 odsto, dok je Nasdaq pao 2,17 odst. Dow s 30 dionica pao je 2,36 odsto.

Trgovci su u četvrtak takođe proučavali nove podatke o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Osnovni indeks izdataka za ličnu potrošnju porastao je 0,2 odsto u odnosu na mjesec u julu i 4,2 odsto u odnosu na prošlu godinu, poklapajući se s procjenama ekonomista koje je anketirao Dow Jones. Temeljni PCE je pokazatelj inflacije koji pažljivo prati Federalna rezerva.

Salesforce je ublažio neke od gubitaka Dow-a. Dionice su porasle za gotovo tri odsto nakon što je softverska kompanija u srijedu objavila fiskalne rezultate za drugo tromjesečje i smjernice za treće tromjesečje koje su premašile očekivanja analitičara.

Ulagači će sada svoju pažnju usmjeriti na podatke o platama van poljoprivrede koji bi trebalo da budu objavljeni danas. Ekonomisti koje je anketirao Dow Jones predviđaju 170 hiljada dodataka. Trgovci se nadaju da će izvještaj ukazati na značajno usporavanje privrede i u konačnom dati centralnoj banci razlog da pauzira povećanje referentne kamatne stope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS