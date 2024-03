Nasdaq najveći dobitnik i na dnevnom i mjesečnom nivou

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 i Nasdaq Composite napredovali su u četvrtak dok su glavni indeksi išli prema dobitnom mjesecu.

Ulagači su takođe analizirali ključnu metriku inflacije koja je ispunila očekivanja ekonomista zajedno sa svježim brojevima nekretnina u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Indeks širokog tržišta porastao je 0,4 odsto, dok je Nasdaq Composite dodao 0,6 odsto. Dow je porastao samo 30 bodova ili 0,08 odsto, prenosi SEEbiz.

Sjednica u četvrtak završava trgovinu u februaru i još jedan pozitivan mjesec za Wall Street, uprkos nizu padova koji postavljaju pitanja o održivosti uspona podstaknutog vještačkom inteligencijom.

Nasdaq je vodeći s porastom od 5,2 odsto. S&P 500 skočio je 4,6 odsto, dok je Dow dodao 1,8 odsto. To je prvi četveromjesečni pobjednički niz Dow-a od maja 2021.

Podaci su pokazali da je željena mjera inflacije američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) bila iznad cilja banke u januaru, ali barem nije premašila predviđanja Wall Streeta. Bilo je i znakova da potrošnja ostaje snažna.

Osnovni indeks cijena izdataka za ličnu potrošnju, preferirani indikator inflacije Federalnih rezervi, porastao je 0,4 odsto u mjesecu i 2,8 odsto u odnosu na godinu prije. To odgovara procjenama Dow Jonesa. Glavni PCE, koji uključuje kategorije hrane i energije, porastao je 0,3 odsto mjesečno i 2,4 odsto na 12-mjesečnoj osnovi, u poređenju s odgovarajućim procjenama za 0,3 odsto i 2,4 odsto.

Lični dohodak porastao je jedan odsto u odnosu na prethodni mjesec u januaru, znatno iznad predviđanja od 0,3 odsto.

U međuvremenu, prodaja nekretnina na čekanju zabilježila je iznenađujući pad u januaru zbog oscilacija u stopama hipotekarnih kredita. Prodaja na čekanju smanjila se 4,9 odsto za ovaj mjesec, mnogo gore od projektovanog povećanja od dva odsto prema Dow Jones konsenzusu.

Snowflake je izgubio oko 18,5 odsto nakon što je najavio penzionisanje svog glavnog izvršnog direktora i podijelio razočaravajuće smjernice o prihodima proizvoda. U međuvremenu, Okta je skočio više od 19 odsto zahvaljujući dobrim rezultatima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS