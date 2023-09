Naredne sedmice o mogućem uspostavljanju pomorske linije ka Italiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori će u srijedu boraviti predstavnici italijanske kompanije Adria Ferries, kako bi sa Barskom plovidbom pokušali da se dogovore u vezi sa uspostavljanjem pomorskih linija od Bara prema Bariju i Ankoni.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, rekao je da bi se ta plovidba obavljala najvjerovatnije brodom Francesca.

„Imamo dobru vijest da će Crnu Goru 4. oktobra posjetiti predstavnici Adria Ferries, koji su zainteresovani da sa Barskom plovidbom naprave zajedničku priču u vezi sa uspostavljanjem linije Bar-Bari i Bar-Ankona i to vjerovatno brodom Francesca, koji izgleda jedino nama nije bio dobar, a svima drugima jeste“, naveo je Đurović na sjednici Vlade.

Ranije se najavljivalo da Barska plovidba planira da kupe brod Francescu, da bi se ubrzo od toga odustalo.

Barska plovidba od prodaje svog trajekta Sveti Stefan II u staro željezo, u maju 2017. godine, nema adekvatan brod kojim bi održavala redovnu pomorsku liniju između Crne Gore i Italije.

U međuvremenu je sarađivala je sa najvećim hrvatskim putničkim brodarom – kompanijom Jadrolinija, čiji je trajekt Dubrovnik održavao tu liniju.

