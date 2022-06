Naredne sedmice konkurs za grantove za ranu fazu razvoja start up-ova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objaviće tokom naredne sedmice javni poziv za grantove za ranu fazu razvoja start up-ova ukupne vrijednosti 200 hiljada EUR, najavila je resorna ministarka, Biljana Šćepanović.

Ona je novu podršku za start up-ove najavila na finalnom događaju predakceleracijskog start up programa BoostMeUp Montenegro Pitching Competition.

“Tokom naredne sedmice, objavićemo javni poziv za grantove za ranu fazu razvoja start up-ova ukupne vrijednosti 200 hiljada EUR”, saopštila je Šćepanović.

Ona je, kako je sapšteno iz Ministarstva, istakla značaj kontinuirane podrške za kreativne ideje u koje vrijedi ulagati i razrađivati ih i kojima treba pomoći da ostanu prisutne na našem tržištu kako bi doprinijele ne samo ekonomskom razvoju Crne Gore, nego imale neke šire uticaje na razvoja svijeta i cijelog čovječanstva.

Iz Ministarstva je saopšteno da će taj konkurs biti usmjeren na podršku inovativnim start up projektima koji nude digitalna rješenja s potencijalom za komercijalizaciju u prioritetnim oblastima S3 strategije (poljoprivreda i lanac vrijednosti ishrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam i ICT koji daje poslovnu i tehnološku podršku navedenim prioritetima).

Šćepanović je predsjedavala žirijem na Montenegro Pitching Competition, takmičenju održanom u četvrtak u hotelu The Chedi – Luštica Bay u Tivtu, gdje su izabrane tri najbolje ideje – Sistem za brže i sigurnije plaćanje i prenos sredstava, AI softver za prevenciju i gašenje požara i Platforma za dijeljenje troškova prevoza.

Timovi su tokom četiri mjeseca u okviru BoostMeUp programa, koji je finansijski podržalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, radili na razvoju svojih inovativnih i izvozno orijentisanih ideja i to radeći sa mentorima u okviru šest programskih modula: razvoj biznis modela, marketing, istraživanje i analiza tržišta, razvoj tehnologije i prototipiranje, zaštita intelektualne svojine, vještine prezentovanja i finansijski menadžment.

BoostMeUp program implementira konzorcijum partnera na čelu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore i kompanijama Amplitudo i Crnogorski Telekom.

