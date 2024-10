Naredne godine radovi na više putnih pravaca

Berane, (MINA-BUSINESS) – Naredne godine se, pored početka izgradnje dionice auto-puta, Mateševo-Andrijevica, mogu očekivati rekonstrukcije i radovi na više putnih pravaca na sjeveru, saopštila je ministarska saobraćaja, Maja Vukićević.

Ona je sa saradnicima održala sastanak sa predstavnicima Opštine Berane, naglasivši da će se u kontinuitetu nastaviti sa ulaganjem u ovaj dio sjevera Crne Gore.

Vukićević je najavila da se naredne godine, pored početka izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica, može očekivati početak radova na putnom pravcu Bijelo Polje-Dobrakovo, kao i rekonstrukcija puteva Berane-Rožaje i Berane-Andrijevica.

“To će, uz završetak projekta Rožaje-Špiljane, sanaciju klizišta Dobrakovo i završetka puta Lubnice-Jezerine, značajno unaprijediti putnu infrastrukturu i ukupan razvoj ovog dijela Crne Gore”, poručila je Vukićević.

Iz Ministarstva su kazali da je na sastanku bilo riječi o infrastrukturnim projektima u toj opštini, u prvom redu o projektu rekonstrukcije magistralnog puta Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane.

“Završetkom rekonstrukcije ovog putnog pravca imaćemo put koji svojim elementima i kvalitetom izgradnje predstavlja modernu i bezbjednu saobraćajnicu, koja će omogućiti udobnije, bezbjednije i ekonomičnije putovanje lokalnog stanovništva i odvijanje saobraćaja u tranzitu”, rekla je Vukićević.

Ona je zahvalila građanima na dosadašnjem razumijevanju, jer radovi na velikim infrastrukturnim projektima neminovno utiču na sporije odvijanje saobraćaja i zastoje.

Prema riječima Vukićević, rekonstrukcijom puta će se stvoriti dobri dugoročni uslovi za nesmetano odvijanje saobraćaja.

Ona je obišla i radove na rekonstrukciji puta Andrijevica-Mateševo, preko Trešnjevika, jer je putni pravac Mateševo-Andrijevica prošle zime oštećen usljed prevoza balvana, odnosno prekoračenja osovinskog opterećenja vozila koja su prevozila drvnu građu.

Put je kroz hitne mjere saniran u dužini od 8,5 kilometara, a preostalo je da se završi putna rekonstrukcija u dužini od tri kilometra. Radovi na rekonstrukciji ta tri kilometra su počeli prije par sedmica.

“Završetkom svih radova na ovom putnom pravcu biće rekonstruisano oko 35 odsto ukupne dužine puta od Mateševa do Andrijevice. Izvođač radova je Asfalt-beton gradnja, a njihova vrijednost je 1,2 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV)”, precizirali su iz Ministarstva.

Na sastanku sa predstavnicima Opštine Berane bilo je riječi i o potencijalnoj izgradnji Aerodroma Berane.

Vukićević je objasnila da je studija opravdanosti urađena prije njenog preuzimanja dužnosti, da se sa istom upoznala i da je rezultat studije da je gradnja jednog ovakvog projekta opravdana.

Ona je takođe upoznala predstavnike Opštine da je njen lični stav da se mora voditi računa i o socijalnom aspektu i pronaći najbolje rješenje za građane čije se kuće nalaze u zoni tog projekta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS