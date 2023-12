Napredak Podgorice uz dinamiziranje investicionih aktivnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dinamiziranje investicionih aktivnosti i konstantno unapređenje infrastrukture, uz adekvatno prostorno planiranje i punu valorizaciju prirodnih i turističkih potencijala, moraju biti temelj svakog promišljanja o napretku Podgorice, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Praktično da ne postoji glavni grad u Evropi sa povoljnijim geografskim položajem od Podgorice, iz koje se za 45 minuta vožnje stiže i do mora i do zimskih planinskih centara. Unapređenje turističkih sadržaja kroz promociju lokaliteta Duklje, uređenje obala Morače i Ribnice, ali i drugih lokaliteta od kulturnog i istorijskog značaja, daće poseban impuls razvoju našeg Glavnog grada”, rekao je Milatović na svečanosti povodom ovilježavanja 19. Decembra – Dana Glavnog grada Podgorice.

On je, kako je saopštenon iz njegove Kancelarije za odnose sa javnošću, naveo da će se završetkom auto-puta Bar-Boljare stvoriti značajan preduslov za punu kapitalizaciju svih prednosti kojima raspolaže Podgorica i osiguraće se brža putna povezivost ka evropskim zemljama.

Milatović je kazao da su dinamične ekonomske i društvene promjene u posljednjih 30 godina uslovljavale i razvoj Podgorice, te slamanje praktično svih privrednih potencijala u godinama tranzicionih “pobjednika” i “gubitnika” neminovno je uslovilo i drugačije oblikovanje budućnosti tog grada.

“Konstantno povećavanje broja stanovnika, često neispraćeno kvalitetnim lokalnim i državnim politikama, doveli su do značajne devastacije prostora i odstupanja od visokih standarda projektovanja i planiranja. Nasuprot ogromnom prostornom potencijalu za širenje urbane cjeline, kojim raspolaže Podgorica, neplanskom gradnjom „napadnuta“ su pluća grada, brda Gorica i Ljubović, koja su pošumljavale generacije naših roditelja, što je dovelo do nepopravljive štete po identitet samog grada”, rekao je Milatović.

Ipak, sa druge strane, kako je dodao, činjenica je i da su, naročito u posljednjih 15-ak godina, realizovani značajni projekti kojima su unaprijeđeni životni sadržaji u Podgorici.

On je naveo da posebno mjesto u svakom planu i promišljanju moraju zauzimati simboli Podgorice.

“Nema Podgorice bez Stare varoši, nukleusa iz koga se širio daleko prepoznatljivi duh Podgoričana i Podgoričanki, šarmantne urbane cjeline opjevane pjesmama velikih umjetnika poput Ksenije Cicvarić i Žutug Serhatlića. Baš na tom mjestu, iznad ušća Ribnice u Moraču, i sam sam napravio prve korake i naučio šta znače žive istinske vrijednosti multikulturalnosti i međuvjerskog sklada, kao podrazumijevanih odrednica čovjekoljublja i najljepšeg bogatstva u našoj Crnoj Gori”, rekao je Milatović.

On je naveo da danas, kada se slavi sloboda, ispunjeni emocijom prema gradu u kojem smo rođeni ili došli sa namjerom da u njemu živimo, moramo biti svjesni da će ono što ostavimo Podgorici, ona dati generacijama koje dolaze.

“S istom ljubavlju s kojom su moji roditelji mene vodili u šetnju Karađorđevim i Njegoševim parkom, korzom i na sladoled kod Št Hamze, tako i ja danas učim svoju djecu da vole Goricu, Trg nezavisnosti i Univerzitetski park kod Svetog Petra. S toga, želim danas da izađem iz klišea dnevne politike i sa ovog mjesta zahvalim svima koji su u prošlosti, svojim djelom, doprinosili razvoju našeg Glavnog grada, vodeći ovaj grad, bez obzira što sa mnogima od njih ne dijelim istovjetne političke stavove”, dodao je Milatović.

On je kazao da je zadovoljan što prisustvuje obilježavanju, kako je rekao, jednog od najvažnijih istorijskih datuma za Podgoricu i cijelu Crnu Goru.

“Tog 19. decembra 1944. godine partizanske jedinice Prve Bokeljske i Desete Crnogorske brigade odnijele su konačnu pobjedu nad okupatorom i visoko podigli barjak antifašizma u gradu pod Goricom. Do temelja razorena, preko 70 puta bombardovana, Podgorica je na koljenima dočekala svoju slobodu, bez više hiljada svojih stanovnika koji su stradali u toku okupacije. Jedan od onih koji je svoj život položio za slobodu Podgorice je bio i moj prađed Anto-Labud Vukčević, pa zato ovaj poseban dan u meni budi i lično osjećanje ponosa”, saopštio je Milatović.

On je podsjetio da je Podgorica nošena poslijeratnim zanosom i elanom svojih stanovnika i vođena mudrom vizijom tadašnjih društveno-političkih elita, u decenijama koje su uslijedile postala društveni i ekonomski centar Crne Gore.

“Te titogradske godine donijele su ovom gradu ubrzan razvoj, jedan za drugim nicali su privredni giganti, poput Kombinata aluminijuma, Plantaža, Radoja Dakića, Marka Radovića, Duvanskog kombinata i Titeksa na čijim se uspjesima i dostignućima gradio ne grad i Crna Gora. Dinamično doseljavanje sa svih strana naše zemlje u stopu su pratili veliki infrastrukturni poduhvati i kulturna dostignuća pa se razvoj ovog našeg grada, u poslijeratnim decenijama, prilagođavao mjeri običnog čovjeka”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Podgorica je u tom periodu postala i saobraćajni centar Crne Gore, izgradnjom aerodroma i pruge koja je povezivala sa morem i sa sjeverom. Osnivanjem Crnogorskog narodnog pozorišta i Univerziteta Crne Gore, Podgorica postaje i naučno-kulturni centar Crne Gore.

“Zlatna era našeg grada imala je svoju urbanističku kulminaciju i u djelima genijalnosti Svetlane Kane Radević, oličene u hotelu Podgorica i brižljivo planiranim naseljem poput Bloka 5 od velikana crnogorske arhitekture Vukote Tupa Vukotića, Milete Bojovića i današnjeg laureata Pavla Popovića. Sve ovo su upečatljiva svjedočanstva stručnosti i posvećenosti tadašnjih donosilaca odluka, kada su u pitanju ekonomski razvoj, kultura, nauka, urbanizam i prostorno planiranje”, rekao je Milatović.

On je naveo da je u dosadašnjem djelovanju prvih dama Glavnog grada, gradonačelnice Olivere Injac i predsjednice Skupštine Jelene Borovinić Bojović prepoznao moral i zanos bez kojih ne može biti uspjeha, ali i viziju razvoja Podgorice koja je preduslov svakog pregalaštva.

“Siguran sam da će njihovo rukovođenje Glavnim gradom, uz kvalitetan doprinos i drugih činilaca gradske uprave, biti obilježeno njegovim dinamičnim razvojem, na radost i zadovoljstvo svih nas koji ovdje živimo”, dodao je Milatović.

Barjak antifašističke i građanske Crne Gore koji su naši preci čvrsto zaboli u temelje moderne Podgorice moraju se, kako je poručio, sačuvati, kao što se to vjekovima i radilo u borbama za slobodu.

“Uz želju da predstojeća godina donese puno ličnih i profesionalnih uspjeha svima vama, od srca vam čestitam Dan Podgorice. Živio naš Glavni grad i živjela Crna Gora”, zaključio je Milatović.

