Napraviti analizu o razvojnim projektima u Rožajama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menadžment Opštine Rožaje trebalo bi da napravi analizu i predstavi trenutni status razvojnih projekata na teritoriji tog grada, kako bi državne institucije preduzele mjere kojima bi se uklonile prepreke koje usporavaju realizaciju projekata, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimovic.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija saopšteno je da je Ibrahimović danas nastavio obilazak sjevernih opština, i to radnom posjetom Rožajama.

“Ibrahimović je podstakao menadžment Opštine da naprave analizu i predstave trenutni status razvojnih projekata na teritoriji grada, kako bi državne institucije preduzele mjere kojim bi se uklonile prepreke koje usporavaju realizaciju projekata”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović predstavio je projekte koji se realizuju na teritoriji tog grada.

“Takođe se osvrnuo na određene zastoje u realizaciji nekih projekata tokom proteklog perioda, izražavajući nadu da će sastanak doprinijeti ubrzanju dinamike i rješavanju nastalih problema”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su osnovna škola, gradska pijaca, elektroenergetska infrastruktura, rekonstrukcija puta Rožaje-Špiljani, II faza zaobilaznice Rožaja, izgradnja ski žičare na lokalitetu Štedim, vodovod Ćosovsko vrelo, samo neki od projekata o Kojima su sagovornici razgovarali, u cilju preduzimanja konkretnih aktivnosti kako bi se njihova realizacija ubrzala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS