Najviše nepravilnosti u Budvi i Baru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori su tokom sezone najviše nepravilnosti zabilježili u Budvi, Baru i Ulcinju, saopštila je glavna turistička inspektorka Svetlana Šljivančanin i dodala da je u tim gradovima bilo i najviše napisanih kazni.

Ona je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG saopštila da se propusti ponavljaju u dijelu posjedovanja neophodne dokumentacije odobrenja za rad, posebno početkom turističke sezone.

“Zašto? Očigledno da ugostitelji počnu da rade, pa u hodu pribavljaju odobrenja za rad”, objasnila je Šljivančanin, navodeći da se, kada je u pitanju siva ekonomija, mora djelovati represivno, prenosi portal RTCG.

Kada su kupališta u pitanju, bilježe nepravilnosti koje se odnose na neizdavanje fiskalnih računa za plažni mobilijar i neoslobađanje pola plaže od mobilijara.

Problem je i nedovoljan broj spasilaca, naročito u Ulcinju.

Šljivančanin je precizirala da su inspektori obavili ukupno 2,28 hiljada inspekcijskih nadzora, a utvrđeno je 466 nepravilnosti.

“U 127 slučajeva smo djelovali preventivno, izdali smo 74 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti i zapečatili deset ugostiteljskih objekata”, poručila je Šljivančanin.

Ona je navela da nijesu zapostavili ni sjever Crne Gore, gdje kontrolišu ugostiteljske objekte, kao i osobe koje pružaju usluge raftinga.

