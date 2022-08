Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, prema izvještaju Cable.co.uk za ovu godinu, ima najnižu prosječnu cijenu mobilnog interneta u regionu, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Cable.co.uk je objavio izvještaj o globalnom mobilnom internetu, prema kojem je najeftiniji mobilni internet u Izraelu, zatim Italiji, San Marinu, Fidžiju i Indiji.

“Najniža prosječna cijena mobilnog interneta u regionu je u Crnoj Gori, koja se nalazi na 36. mjestu izvještaja, zatim u Srbiji, koja zauzima 56. mjesto, Makedoniji (66. mjesto), Sloveniji (117. mjesto), Hrvatskoj (124. mjesto)”, navodi se u saopštenju.

U regionu je, kako se dodaje, najskuplji mobilni internet u Bosni i Hercegovini, koja se nalazi na 163. mjestu izvještaja.

Izvještaj Cable.co.uk sadrži podatke o cijenama mobilnog interneta iz 233 države.

U izvještaju je analizirana cijena za jedan gigabajt (GB) prenešenih podataka putem mobilnih mreža.

