Najavljen prvi javni poziv kroz IPARD III program

Tuzi, (MINA-BUSINESS) – Koncept diverzifikovanja u oblasti poljoprivrede predstavlja posebnu razvojnu šansu, naročito u sjevernom dijelu Crne Gore, ocijenio je resorni ministar, Vladimir Joković, na događaju na kojem je najavljen prvi javni poziv u okviru IPARD III programa.

„Uz adekvatan poslovni ambijent, turizam i poljoprivreda će ove oblasti učiniti primamljivijim za život postojećem stanovništvu, a naročito kroz razvoj i unapređenje ruralnog turizma“, rekao je Joković na konferenciji organizovanoj u saradnji sa Delegacijom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori u kompaniji “Šahović” u Tuzima.

Na konferenciji je najavljen prvi javni poziv u okviru IPARD III programa za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Tema prvog javnog poziva je diverzifikacija i razvoj gazdinstva sa posebnim fokusom na investicije za razvoj ruralnog turizma i prerade na gazdinstvu.

„Kroz prvi javni poziv za Mjeru 7, podmjera 7.1 – podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma, podržavaju se investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od deset hiljada EUR do 200 hiljada EUR“, rekao je Joković.

Potencijalni korisnici moći će da apliciraju za izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje komplementarnih ugostiteljskih objekata za pružanje usluga smještaja, objekata za pripremanje hrane i pića, uređenje turističke infrastrukture, izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili nabavku opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i nabavku opreme i uređaja za tretman otpada i prečišćavanje otpadnih voda.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, razvojem prerade na porodičnim gazdinstvima doprinosi se povećanju kvaliteta i raznovrsnosti ponude proizvoda crnogorskih poljoprivrednika.

Proizvodi, kao što su sir, med i pčelinji proizvodi, mesne prerađevine, različite vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića, prerađevine od povrća i voća – uključujući masline, povrće, začinsko i ljekovito bilje, predstavljaju važan dio ruralne ekonomije i doprinose povećanju prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima.

“Kroz javni poziv za podmjeru 7.2 – podrška investicijama za preradu na gazdinstvu, podržavaju se investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od deset hiljada EUR do 30 hiljada EUR“, precizirao je Joković.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, rekla je da joj je drago što se prvi poziv za prijave programa IPARD III najavljuje u fabrici Šahovića, u čiju je izgradnju EU uložila pola miliona EUR kroz prethodni IPARD program.

“Proteklih godina pomogli smo da se finansiraju stotine investicija širom zemlje – od opreme i traktora za male farme do izgradnje velikih modernih prerađivačkih preduzeća. Veoma sam sretna što imam priliku da proizvode naših IPARD korisnika kupujem u marketima, kao i što im naša podrška otvara mogućnosti za izvoz u region i EU”, rekla je Popa.

Ona je ocijenila da novi program pruža velike mogućnosti za crnogorsku poljoprivredu, ali i seoski turizam.

„Nadamo se da ćemo kroz našu IPARD podršku doprinijeti preokretanju trenda depopulacije u nekim dijelovima zemlje”, dodala je Popa, poželjevši svim korisnicima i aplikantima programa IPARD puno sreće i uspjeha u ostvarenju svojih planova kroz novi program.

Joković je pozvao sve zainteresovane da se prijave na buduće javne pozive i uzmu učešće na radionicama koje će se organizovati tokom info kampanje.

On je dodao da će nakon radionica u opštinama biti organizovani IPARD Dani otvorenih vrata u Podgorici, gdje će svaki zainteresovani korisnik, u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima koji rade na realizaciji javnih poziva, imati priliku da se dodatno informiše.

IPARD III program će trajati narednih sedam godina, a ukupan budžet podrške kroz nekoliko mjera može dostići 128 miliona EUR, od čega 63 miliona EUR bespovratno obezbjeđuje EU.

Konferenciji kojom je najavljen prvi poziv kroz IPARD III program prethodio je odvojen susret Jokovića i Pope, gdje je tema sastanka bila nastavak i unapređenje saradnje sa institucijama EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Popa je čestitala Ministarstvu na početku novog programa IPARD III, kao i na uspješnom korišćenju svih dostupnih sredstava kroz prethodni program IPARD II u prošloj godini.

Ona je rekla da brzina zakonodavnog rada, povezanog sa tri poglavlja koja su u nadležnosti Ministarstva, nije bila optimalna u proteklim godinama, i da je sada pravo vrijeme da se to ubrza.

„EU je stavila na raspolaganje veliki paket finansijske podrške, vrijedan devet miliona EUR, kako bi pomogla Crnoj Gori da napreduje u ispunjavanju pristupnih mjerila u ovim oblastima“, podsjetila je Popa, ističući da će EU podrška pomoći građanima Crne Gore da dobiju pristup poslovima u ovim sektorima, da se obezbijedi sigurna i zdrava hranu i preokrene trend depopulacije ruralnih područja.

Joković je istakao jasno opredjeljenje Vlade u osnaživanju partnerskog odnosa Crne Gore i EU i daljem napretku u pregovaračkom procesu.

On je naglasio značaj podrške koju Crna Gore dobija od EU, pogotovo kroz implementaciju pretpristupnih sredstava iz IPARD programa, čije efekte već osjećaju naši proizvođači.

Takođe, osvrnuo se i na podršku EU kroz tvining projekat Jačanje kapaciteta u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja za sprovođenje zajedničke poljoprivredne politike, koji će pomoći administraciji u ispunjavanju završnih mjerila u pregovaračkom poglavlju 11.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS