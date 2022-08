Najava smanjene proizvodnje zadržala cijene nafte blizu 101 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima blizu 101 USD budući da su moguće smanjenje proizvodnje i sukobi u Libiji neutralisali uticaj jačeg američkog dolara koji prigušuje potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podneva bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje na kraju prošle sedmice i iznosila je 101,12 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 93,16 USD, prenosi SEEbiz.

Potporu cijenama pružila je i na početku ove sedmice poruka Saudijske Arabije da bi Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) mogla smanjiti proizvodnju, što bi se po tvrdnjama izvora moglo poklopiti s većim snabdijevanjem iz Irana u slučaju uspjeha nuklearnih pregovora.

“Cijene nafte neznatno su porasle, poduprte nadom da će OPEC i njegovi saveznici smanjiti proizvodnju kako bi se uspostavila ravnoteža na tržištu u slučaju oživljavanja iranskog nuklearnog sporazuma”, rekla je Sugandha Sachdeva iz Religare Brokinga.

OPEC+ razgovaraće o proizvodnoj politici 5. septembra.

Trgovci istovremeno strahuju od prekida u snabdijevanju iz Libije, nakon nemira u glavnom gradu Tripoliju u kojima je prošlog vikenda poginulo 32 ljudi.

Uteg cijenama bio je pak američki dolar, koji je u ponedjeljak dostigao najviši nivo u 20 godina, nakon što je predsjednik centralne banke signalizirao da će kamatne stope duže vrijeme zadržati na višem nivou kako bi se obuzdala inflacija.

Jaki dolar prigušuje potražnju budući da smanjuje kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

“Jaki dolar ograničava cijene brojnih sirovina, ali na tržištima nafte uzlazni trend cijena vjerovatno će i dalje podupirati problem nedovoljne ponude”, rekla je Tina Teng iz CMC Marketsa.

U odvojenom izvještaju OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak koštao 103,89 USD, što znači da je pojeftinio 74 centa.

