Nagrađene četiri ideje u okviru SIA programa

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U okviru programa Social Impact Award (SIA) nagrađene su četiri ideje koje daju odgovor na izražene društvene probleme.

Na ceremoniji dodjele nagrada proglašeni su pobjednički timovi, napravljena retrospektiva dosadašnjih aktivnosti na SIA projektu i predstavljeni benefiti za mlade i društvo u cjelini, koje ovaj program kroz svoju realizaciju donosi.

Stručni žiri, koji su činili predstavnici akademske i biznis zajednice i profesionalci i eksperti iz različitih oblasti, odabrao je tri najbolje ideje na osnovu kriterijuma inovativnosti, stepena društvenog uticaja i izvodljivosti.

“Dobitnici Nagrade za društvene promjene su timovi Igraj.me, BioINForming i osNovčić, koji su osvojili mentorsku podršku za realizaciju ideje i bespovratni početni kapital u iznosu od po 1,5 hiljada EUR, koji uz programsku podršku obezbjeđuje Erste banka”, navodi se u saopšenju organizatora.

Pored toga, nagrađeni su i putovanjem na međunarodni SIA Samit koji se ove godine održava u Beču u periodu od 15. do 19. novembra.

Dodatno, uručena je i četvrta nagrada timu Komunumo, koji je biran na osnovu glasova online zajednice putem SIA veb sajta, a ona će se ogledati u mentorskoj podršci i obezbijeđenom putovanju na SIA Samit.

Na događaju koji je održan u The Chedi Luštica Bay, prisustvovali su partneri na projektu – državne institucije, predstavnici biznis i akademske zajednice, omladinskog i civilnog sektora, finalisti programa i mladi ljudi.

Događaj je otvorila izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irena Radović, koja je kazala da je ponosna što je ta institucija generalni pokrovitelj jednog vrlo važnog koncepta, koji je prvi put realizovao NVO Centar za omladinsku edukaciju, i što je ova ideja doživjela značajan uspjeh.

“Kada vidim toliko dragih i poznatih lica u publici, toliko mladih i kreativnih ljudi, i kada pogledam kvalitet deset razvojnih projekata koji su danas u finalu, zaista osjetim veliko zadovoljstvo. To kod mene stvara još jednu dodatnu obavezu da, pored generalnog pokroviteljstva na projektu, u narednom periodu ovo što je sadašnje partnerstvo preraste u jednu tradiciju”, rekla je Irena Radović.

Ona je, kada je u pitanju Crna Gora, kazala da je potrebno da izađemo iz klasične matrice, da razmišljamo kreativnije i društveno odgovorno i da se mladima da snaga i povjerenje, jer su oni nosioci promjena.

U ime jednog od generalnih pokrovitelja programa, suosnivač kompanije Kodio, Ivan Šoć, kazao je da su nauka i inovacije nešto što uvijek rado pomene.

“To je ono što mi kao društvo često zaboravimo, stavimo sa strane i tada primat u medijskom prostoru preuzmu neki komerijalni proizvodi. Mislim da je to greška, jer bilo koja inovacija kada uspije, to je u stvari mnogo velik komercijalni proizvod, dobra reklama za Crnu Goru, ali i za region, koji se snažno nameće u IT i naučnom smislu posljednjih godina”, rekao je Šoć.

Izvršni direktor NVO Centar za omladinsku edukaciju, Jugoslav Radović, saopštio je da su implementacijom ovog projekta povezali Crnu Goru sa 18 zemalja sa tri kontinenta i omogućili mladim ljudima da budu dio jedne globalne inovativne zajednice.

“Ponosni smo na činjenicu da je ovaj program u vrlo kratkom periodu okupio sjajne i referentne partnere i to nam daje podršku da u narednom periodu još kvalitetnije nastavimo da realizujemo ovaj projekat. Smatram da društveno preduzetništvo u Crnoj Gori ima veliki potencijal. Ponosni smo na sve što je do sada urađeno i siguran sam da će ovaj koncept preduzetništva, pogotovu posle ovakvih i sličnih događaja, biti drugačije percipiran, te da će pojedinci i poslovna zajednica moći da se prepoznaju važnost ovog projekta i koliko on može na bolje da mijenja naše okruženje”, dodao je Jugoslav Radović.

Predstavnici deset finalnih timova su prezentovali svoje ideje i objasnili njihov pozitivni uticaj na širu zajednicu.

Pobjednike ovogodišnjeg SIA programa proglasila je samostalna finansijska savjetnica za privredu u Erste banci, jednom od generalnih pokrovitelja programa u Crnoj Gori, Vesna Matijević, koja je kazala da su čuli deset sjajnih timova sa sjajnim idejama, za koje vjeruje će imati veliki pozitivni uticaj na društvo.

“Erste banka je veoma ponosna na ove mlade ljude i nadam se da će ove nagrade biti jedan vjetar u leđa mladim talentima za buduće poslove i da ćemo ih jednog dana podržati kao prave biznisa“, rekla je Matijević.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, ocijenila je da ovakvi događaji dodatno afirmišu i podstiču mlade na ovaj vid preduzetništva.

“Činjenica da je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja dio ove priče, svjedoči da naš inovacioni ekosistem postaje zreliji i da smo prepoznali da, bez sinergije svih aktera u ovom ekosistemu, ne možemo kao društvo iskoristiti inicijative poput ove i kreirati povoljno okruženje koje će omogućiti da se ciklus nastavi”, rekla je Šćepanović.

Ona je rekla da su mladi ljudi najveći resurs i najveća budućnost Crne Gore.

“Svi znamo da je sa ovom temom usko povezana oblast inovacija, odnosno razvoj društvenog preduzetništva podrazumijeva razvoj inovativnih rješenja. Dodatna vrijednost ovog događaja i koncepta uopšteno, jeste što se održava u kontekstu Dana nauke i inovacija, koji se realizuje nakon dvije godine pauze i bilježi ove godine svoje jubilarno izdanje”, zaključila je Šćepanović.

