Nagrade od po hiljadu EUR za dobitnike Igora Savića i Stevana Žugića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na trećem kolu nagradnog konkursa pod nazivom Zajedno ka vrhu, koji organizuje kompanija M:tel, uručene su nagrade dobitnicima od po hiljadu EUR.

Direktor sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima Milivoje Cerović i savjetnik izvršnog direktora Zoran Milovanović, uručili su nagrade od po hiljadu EUR dobitnicima.

“Zanimljiv video Igora Savić osvojio je 14.053 lajkova na sajtu (zajednokavrhu.me), dok je interesantna fotografija Stevana Žugića privukla pažnju stručnog žirija kompanije M:tel”, navodi se u saopštenju.

Pr menadžerka M:tel-a, Ana Martinović, objasnila je da je cilj konkursa da afirmiše mlade i talentovane ljude u Crnoj Gori.

“Svi koji žele da nešto kreiraju na temu Zajedno ka vrhu, a ima ih mnogo i to čine unazad, tri mjeseca, pozvani su da učestvuju. Kao što znate, svakoga mjeseca biramo po dva dobitnika i nagrađujemo ih sa po hiljadu EUR,” kazala je Martinović.

Direktor sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima Milivoje Cerović, podsjetio je da kompanija M:tel ove godine slavi 15 godina postojanja i da je iz tog razloga pokrenut konkurs, čijim učešćem svi zainteresovani doprinose razvoju M:tel-ove priče.

“Slobodno mogu da kažem da do sada prikupljenih 60 hiljada lajkova, govori da je ovo jedan od najvećih konkursa koji se realizovao u prethodnih par godina. Mi ćemo i u narednom periodu voditi računa o mladim ljudima, koji svoju kreativnost ispoljavaju na pravi način”, rekao je Cerović.

On je naveo da je najljepše od svega to, što će i dalje biti zajedno, ne samo tokom petnaestogodišnjice koja je za njih jako značajna i vrijedna, nego i u svim godinama koje dolaze.

“Naš čuveni slogan Imate prijatelje postaje sve važniji u našim životima. Posebno pozdravljam Igora i Stevana i zahvaljujem se na učešću. Njihova kreativnost je poziv za sve koji su ovog puta imali manji broj lajkova, da se i dalje trude”, rekao je Cerović.

Pobjednik na osnovu broja lajkova, Igor Savić, čestitao je kompaniji M:tel 15 godina produktivnog rada i poželio još uspjeha u budućnosti.

On smatra da ovakva vrsta nagradnog konkursa predstavlja pravi način na koji se stimuliše kreativnost mladih.

“Veliko mi je zadovoljstvo što danas sjedim ovdje. Bila je jaka konkurencija i vjerujem da će u budućnosti biti još više ljepših radova. Kada govorimo o mom radu, razmišljao sam da u formi kratkog video klipa, na što jasniji, lakši i direktniji način, prikažem slogan Zajedno ka vrhu i zajedno sa M:telom koji je tu od starta, gradimo neke nove pobjede i idemo u visine”, rekao je Savić.

Stevan Žugić, čija je fotografija privukla pažnju stručnog žirija, otkrio je da je na početku smatrao da je konkurs namješten. Upravo ga je ovo razuvjerilo i motivisalo da uskoro postane i M:tel-ov korisnik.

“Ja sam po zanimanju specijalista računarstva, a po hobiju planinar, avaturista i fotograf. Fotografija je nastala jednog ranog, ljetnjeg dana, prilikom uspona na Vasojevićki Kom. Ona bukvalno oslikava slogan konkursa Zajedno ka vrhu, gdje sam fotografisao malu grupu odabranih planinara, na čijem začelju sam bio ja”, rekao je Žugić.

Iz kompanije su podsjetili da će nakon sedam mjeseci trajanja konkursa i 14 pobjednika, 15. pobjednika izabrati na manifestaciji koja će biti održana u decembru.

