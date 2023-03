Nafta i dalje iznad 84 USD

Njujrk, London, (MINA-BUSINESS) – Očekivani rast kineske potražnje i dalje je glavni pokretač naftnih tržišta.

Cijene nafte zadržale su se tako iznad 84 USD, ali trgovce i dalje brinu očekivanja još viših kamatnih stopa u eurozoni, prenosi SEEbiz.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 84,44 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 77,88 USD.

Trgovci su se fokusirali na nagovještaje oporavka kineske ekonomije nakon ukidanja strogih mjera suzbijanja koronavirusa.

Aktivnost u kineskoj industriji porasla je u februaru najbržim tempom u više od deset godina, pokazali su podaci objavljeni u srijedu.

Kineski uvoz ruske nafte morem trebao bi u martu da dostigne rekordni nivo, napominjući da će rafinerije iskoristiti priliku koju im nude niske cijene.

