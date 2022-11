Na računu Opštine Tivat 9,5 miliona

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Na računu Opštine Tivat se nalazi 9,5 miliona EUR, dok je projektovani budžet za narednu godinu 24 miliona EUR, sa kapitalnim dijelom od čak 14 miliona EUR, saopštio je njen predsjednik, Željko Komnenović.

On je kazao da ti podaci jasno govore o kvalitetu dosadašnjeg rada lokalne uprave, dodajući da im predstoji još mnogo posla, kao i da ih očekuju brojna ulaganja.

„Naš cilj i prioritet je završetak svih tekućih kapitalnih projekata – saobraćajnice MR2, šetališta Belani i Lungo Mare u Krašićima, saobraćajnice Cacovo, ali i izgradnja nove, nedostajuće infrastrukture. Nastavićemo i sa velikim ulaganjima u sportsku infrastrukturu, a među prioritetima svakako je opremanje glavnog stadiona Arsenala i igranje prvoligaških utakmica u Tivtu“, rekao je Komnenović na sjednici Skupštine Opštine održanoj povodom Dana te lokalne samouprave.

Opština Tivat će, kako je naveo, u narednom periodu još snažnije podržati kulturu, i samo za programske aktivnosti javnih ustanova kulture u narednoj godini opredijeliti 642 hiljade EUR, što je 80 odsto više u odnosu na ovu godinu, prenosi agencija CGNews.

„Veliki budžet predviđa i veća izdvajanja za sve važne oblasti i aktivnosti, pa tu neće biti izostavljena ni socijalna davanja, podrška mladima i institucijama, ni NVO sektor“, rekao je Komnenović.

On je kazao da je Tivat zu proteklih godinu, uz brojne izazove i u neizvjesnom zdravstvenom, ekonomskom i političkom ambijentu na lokalnom ali i globalnom nivou, doživio potpuni finansijski oporavak sa ostvarenim rekordnim prihodima.

Komnenović je naveo da je grad imao uspješnu turističku sezonu, veliki broj gostiju i manifestacija nakon dvogodišnjeg zastoja kao i da je lokalna uprava nastavila sa transparentnim radom i odlučnom borbom za javni interes i društveno odgovorno djelovanje.

“Iako smo u ovu godinu ušli sa gotovo šest miliona EUR na računima, zbog blokade lokalnog parlamenta finansijsku ovu godinu Opština je provela pod prinudnom upravom i stalnim budžetskim ograničenjima. Ni u takvim teškim i vanrednim okolnostima nijesmo posustali. Uz velike napore uspjeli smo realizovati investicije u ukupnoj vrijednosti od preko 2,5 miliona EUR. Od toga, milion EUR uloženo je u sanaciju brojnih lokalnih saobraćajnica, među kojima su neke dobile asfalt prvi put, poslije više decenija“, naveo je Komnenović.

Radilo se, kako je dodao, svakodnevno i na unaprjeđenju ostale infrastrukture, pa je samo za obnovu dječijih igrališta i sportskih terena na cijeloj teritoriji opštine, utrošeno preko 100 hiljada EUR.

Komnenović napominje i da je iz korijena promijenjen i unaprijeđen odnos sa strateškim investitorima koji projekte realizuju na prostoru opštine.

„Veliku pažnju ove godine posvetili smo dugo i nepravedno zanemarenim oblastima u Tivtu: sportu, socijalnim pitanjima i prosvjeti. Donošenjem nove odluke o finansiranju sporta, pobrinuli smo se za pravedniju raspodjelu sredstava svim lokalnim sportskim organizacijama, a najbolji tivatski sportisti ove su godine uz tradicionalna godišnja priznanja, prvi put dobili i novčane nagrade, kao još jedan simboličan vid podrške za istaknute rezultate“, rekao je Komnenović.

Predsjednik Odbora povjerenika Opštine Tivat, Goran Sindik, pozvao je sve aktere u društvu da se okrenu univerzalnim vrijednostima znanja, rada i pristojnosti, takođe i boljeg razumjevanja među nama i tolerancije na različitosti koje ustvari i ne postoje, već su uvijek bile bogatstvo Tivta i Boke Kotorske.

Opštinska delegacija na čelu sa Komnenovićem zajedno sa delegacijom OBNOR-a i Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore položila je vijence na spomenik palim borcima.

