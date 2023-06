Na prodaju nepokretnosti u Podgorici i Bijelom Polju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Atlas banke objavila je pozive za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Podgorici i Bijelom Polju.

Prodaja nepokretnosti za obje lokacije obaviće se javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke, u ulici Vaka Đurovića bb u Podgorici, 26. juna u 11 sati za nepokretnost u Podgorici, odnosno u 13 sati za nepokretnost u Bijelom Polju.

Pravo učešeća imaju svi domaći i strani pojedinci i kompanije, koji do 23. juna uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju.

Predmet prodaje u Podgorici je poslovni prostor u vanprivredi površine 1,01 hiljadu metara kvadratnih, koji se nalazi na osmom spratu, po početnoj cijeni od 1,92 miliona EUR.

Licitacioni korak iznosi 20 hiljada EUR.

U Bijelom Polju prodaju se poslovni prostori na prizemlju i prvom spratu površine 123 metra kvadratna odnosno 39 metara kvadratnih, po početnoj cijeni od 144 hiljade EUR.

Licitacioni korak je hiljadu EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS