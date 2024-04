Na kraju godine donijeti cjenovnike koji će važiti za sljedeću sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje turističkih agencija Crne Gore (UTACG) apelovalo je na sve relevantne institucije i učesnike u kreirenju turističke ponude da na kraju ove godine donesu cjenovnike koji će važiti za sljedeću sezonu.

Iz UTACG su saopštili da snažno podržavaju inicijativu Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) da zadrže cijene ulaznica na istom nivou kao prošle godine.

Prema njihovim riječima, ta mudra odluka predstavlja korak u pravom smjeru, jer će omogućiti stabilnost i predvidljivost, kako turističkim agencijama, tako i posjetiocima nacionalnih parkova.

„UTACG, takođe, podržava napore NPCG da istovremeno održe konkurentne cijene ulaznica i unaprijede turističku ponudu zemlje“, navodi se u saopštenju.

U Udruženju smatraju da je to ključno za održavanje atraktivnosti Crne Gore kao turističke destinacije, privlačenje novih posjetilaca i osiguranje da se postojeći turisti vraćaju.

„Međutim, kao što smo vidjeli iz negativnih primjera prošle godine na primjeru Nacionalnih parkova i Cetinja i ovogodišnjeg na primjeru Kotora, gdje su cijene ulaznica i taksi povećane tek pred samu sezonu, takve prakse ne samo da mogu izazvati negativne reakcije kod turista i naših turističkih partnera, već takođe značajno otežati poslovanje turističkih agencija“, kaže se u saopštenju.

Iz UTACG su zato apelovali na sve relevantne institucije i učesnike u kreirenju turističke ponude da na kraju ove godine donesu cjenovnike koji će važiti za sljedeću sezonu, najkasnije do novembra i sajma turizma u Londonu, kada se već sklapaju aranžmani za narednu godinu.

To bi, kako su rekli iz Udruženja, omogućilo turističkim agencijama i posjetiocima da imaju jasnu sliku o očekivanim troškovima i planovima, kao i unaprijedilo transparentnost i stabilnost u turističkoj industriji Crne Gore.

Iz UTACG su rekli da smatraju da državna i opštinska preduzeća, kao i privreda, treba da pruže podršku domaćim turističkim agencijama i zaštite ih od sve većeg broja nelojalne konkurencije koja dolazi iz raznih zemalja, prije svega Turske, Rusije, Ukrajine.

„Na taj način da domaće turističke agencije mogu imati proviziju ili popuste, dok strane agencije ne bi, ili bi domaće agencije imale veću proviziju ili popuste na ulaznice i ostale takse od inostranih agencija“, navodi se u saopštenju.

Iz UTACG su kazali da su u suprotnom, ako se ne zaštite domaće turističke agencije i domaći turistički proizvod, u opasnosti da izgube prepoznatljivost koju su gradili godinama.

„Pa može doći do toga da stranci vode sve grupe kroz Crnu Goru, a da domaće agencije nestanu“, naveli su iz UTACG.

Prema njihovim riječima, takav scenario bi imao ozbiljne posljedice po ekonomiju Crne Gore, ugrozio bi lokalno zapošljvanje i bio bi udar na kulturni i turistički identitet zemlje.

