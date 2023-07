Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U crnogorskom društvu i dalje je prisutna patrijarhalna matrica i zbog toga muškarci imaju veću moć od žena u svim sferama života, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Savez sindikata (SSCG).

Generalni sekretar SSCG, Duško Zarubica, rekao je da svi aspekti koji dovode do ograničenja kada u pitanju zastupljenost žena u rukovodećim tijelima mogu da se mijenjaju.

„Neki brže, neki sporije, ali je važno da se mijenja svijest i percepcija žena kao aktivnih učesnica u društvenim, poslovnim i političkim procesima. U SSCG je potrebno veće i vidljivije učešće žena u rukovodećim tijelima na svim nivoima“, naveo je Zarubica.

Kako je saopšteno iz SSCG, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Kovačević, rekla je da je istraživanje „Žene u sistemu odlučivanja u Crnoj Gori” pokazalo da je mnogo manje žena nego muškaraca na rukovodećim položajima.

„Takođe, mnoge naše članice smatraju da u njihovim institucijama ima mobinga i da je on teško dokaziv. Smatraju i da se u našim institucijama ne poštuje dobar radnik i da surovi kapitalizam sve više primijetan u našem društvu“, kazala je Kovačević.

Koordinator projekta, Vladimir Krsmanović, istakao je da je najveći problem što aspekti radnog angažmana utiču na poremećaj ravnoteže posla i privatnog života.

„Sve manje imamo vremena za porodicu, jer radimo po dva, tri posla da bi obezbijedili egzistenciju“, rekao je Krsmanović.

Kako je naveo, u svijetu je zaživio pojam „siromašno” dijete, i to ne materijalno nego ono koje nema roditelja pored sebe u odrastanju.

„Takvi slučajevi su sve prisutniji kod nas i djeca su prepuštena sama sebi“, kazao je Krsmanović.

Menadžerka za ljudske resurse u Investiciono-razvojnom fondu (IRF), Sanja Mrkić, navela je da je nakon što je stupila na snagu direktiva Evropske unije, koja predviđa uravnoteženiji pristup za manje zastupljen pol u organima upravljanja i rukovođenja u velikim privrednim društvima, IRF preduzeo konkretne korake u cilju usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim.

Ti koraci su, kako je navela, od ključne važnosti za osiguranje konkurentnosti ekonomije, podršku inovacijama i poboljšanje profesionalnih standarda u upravama velikim crnogorskih privrednih društava.

Mrkić je podsjetila da je IRF započeo program „Women on Boards“.

„Cilj je jačanje zastupljenosti i doprinosa žena, za snažniji i otporniji ekonomski rast i razvoj Crne Gore“, kazala je Mrkić.

Ona je istakla da je u odborima direktora velikih preduzeća i na pozicijama odlučivanja potrebno više žena, jer sva istraživanja i ekonomske studije pokazuju da su države i kompanije koje krasi inkluzivnost na pozicijama odlučivanja – uspješnije, prosperitetnije i konkurentnije.

„Takođe, zastupljenost žena u odborima direktora preduzeća poboljšava poslovne rezultate, uključujući povećanje prihoda i profita, poboljšanje profesionalnih standarda, kao i jačanje ESG performansi“, rekla je Mrkić.

