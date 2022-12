Mulešković: Privreda nije spremna za potpuno otvaranje regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska privreda nije spremna za potpuno otvaranje regionu, jer bi doveli u povoljan položaj velike proizvode ekonomije, kakva je na primjer Srbija, da u još većoj mjeri pokrije tržište Crne Gore, kazao je ekonomski analitičar Mirza Mulešković.

“Često se u izjavama komentariše da se trebamo pridružiti ovoj inicijativi, jer je odlična za jačanje naše privrede. Međutim, najprije treba analizirati korist i štetu”, rekao je Mulešković Pobjedi.

On je poručio da je jedan od osnovnih uslova za jačanje ekonomske saradnje transparentnost i vladavina prava, kao i sporazumi kojim se regulišu problemi koji mogu nastati u poslovanju.

“U slučaju problema, nepoštovanja ugovora i slično ova inicijativa ne definiše mehanizam nadzora, kontrole nad sprovođenjem, već je svaka zemlja dužna da to radi po svojim pravilima. Inicijativa nije definisala nikakve rokove, niti postoji plan po kojem će se sve obaveze morati implementirati. I na kraju, transparentnost same inicijative je na minimumu, imajući na umu da ne postoji zvanični vebsajt gdje bi se mogli vidjeti ugovori koje države potpisuju, već se moraju tražiti na sajtovima privrednih komora”, kazao je Mulešković.

On je dodao da takav model ne daje jasnu viziju i stabilnost privredne saradnje.

Prema riječima predstavnika Evropske komisije, ovaj program se ne sprovodi po EU pravilima, pa nije u skladu ni sa onim što Crna Gora radi već deset godina, dakle nije u skladu sa njenim putem u EU.

“Ova inicijativa bi imala smisla kad bi svih šest zemalja učestvovalo, što nije slučaj. Pozitivan aspekt je da sva regionalna i globalna umrežavanja služe kao dobra podloga za lakši pristup i unapređenje slobodnog tržišta. To jeste jedan od benefita i treba da bude jedini argument prilikom promovisanja ovakvih inicijativa”, smatra Mulešković.

On je naveo da se nekada mora povući crta i vidjeti na koji način se može uspostaviti takva saradnja.

“Crna Gora je sporazumima koje je potpisala sa svim članicama ove inicijative stvorila sve neophodne uslove da se promet robe i usluga obavlja bez većih problema. Od obnove nezavisnosti uspješno sarađujemo sa svim zemljama regiona i u ekonomskom dijelu nije nikada bilo problema”, saopštio je Mulešković.

On je kazao da su svi benefiti koji se odnose na olakšice kretanja robe i usluga u Crnoj Gori usklađeni sa sa pravilima EU, a u cilju integracije u mnogo veće i razvijenije tržište.

“Sa druge strane, zemlje regiona nijesu ispratile sva ta pravila i upravo zbog toga se dešavaju zastoji i usporava se proces prometa roba i usluga”, objasnio je Mulešković.

