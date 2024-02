Mujović: Na nepravilnosti se neće žmuriti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) biće uskoro formiran, a biće raspisan i konkurs za novog izvršnog direkrora te kompanije, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

On je za TV E naveo da su povodom duplog negativnog mišljenja Državne revizorske institucije (DRI) o radu CEDIS-a u Ministarstvu, na čijem je čelu, već preduzeli određene aktivnosti.

CEDIS je, kako je podsjetio Mujović, dužan da sve nepravilnosti otkloni u za to predviđenom roku.

Sagovornici TV E smatraju da je povodom izvještaja DRI dužno da reaguje i Tužilaštvo, kao i da bi trebalo održati kontrolno saslušanje pred Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Mujović je kazao da se nepravilnosti u radu CEDIS-a, koje su navedene u posljednjem izvještaju DRI, neće ignorisati i ta kompanija će uskoro dobiti novi menadžment.

“Nama je u najboljem interesu da ta kompanija bude zdrava, da bude vitalno tkivo, vitalni dio Elektroprivrede (EPCG) i Ministarstvo na čijem sam čelu sigurno neće stvari gurati pod tepih, nećemo žmuriti na nepravilnosti koje su otkrivene. Moram reći, takođe, da će uskoro biti formiran i novi Odbor direktora, da ćemo imati konkurs za novog izvršnog direktora kompanije CEDIS”, rekao je Mujović.

On je kazao da će i sa tog aspekta pokušati da urade sve kako bi poboljšali stanje i kako se ovakve stvari više ne bi ponavljale.

Mujović je naveo i da ne može biti spokojan ako zna da se kompanija koja je u energetskom sektoru i čiji rad prati Ministarstvo na čijem je čelu, izaziva negativan publicitet. Nepravilnosti navedene u izvještaju DRI, naglasio je, moraju se otkloniti.

“Naravno da ćemo preduzeti određene aktivnosti i već smo preduzeli. Kompanija je dužna da postupi onako kako zahtjeva DRI. Imaju određeni rok da otklone sve te svoje nepravilnosti i to je negdje do septembra. Sve to što je navedeno, sve što je sporno, mora apsolutno biti otklonjeno i jednostavno se moramo ponašati u skladu sa onim što relevantne državne institucije zahtjevaju od nas. CEDIS neće biti izuzetak”, rekao je Mujović.

DRI je dala negativno mišljenje na reviziju godišnjih finansijskih izvještaja CEDIS-a za 2022, kao i na reviziju pravilnosti poslovanja. Kompanija je, navodi se u izvještaju, u značajnom broju, u prosjeku 247 osoba, zapošljavala na mjesečnom nivou Sporazumom o preuzimanju zaposlenih u Agenciji, privrednim društvima, državnim organima, državnim i lokalnim preduzećima, bez javnog oglasa.

Sporno je, pokazuje izvještaj, i što je CEDIS pokušao da sakrije gubitke kompanije, i umjesto više od 15 miliona, prikazao 11,6 miliona EUR gubitaka. Nije se poštovao ni Zakon o javnim nabavkama, a nema ni papira koji potvrđuje da je svako zemljište sa objektima CEDIS-a u vlasništvu kompanije.

Iz CEDIS-a su TV E ranije kazali da izvještaj DRI ne odražava realno stanje te kompanije. Međutim, sagovornici TV E kažu da podaci DRI govore da posla ima i za Tužilaštvo.

Poslanik Demokratske partije sovijalista (DPS), Mihailo Anđušić, kazao je da duplo negativno mišljenje, koje nije čest slučaj kada su u pitanju izvještaji DRI, znači da je stanje u dijelu poštovanja zakona, finansijskih izvještaja i svega onoga što su oni naveli, više nego alarmantno.

“Sve ono što smo tamo vidjeli je posao za promptnu reakciju Tužilaštva”, smatra Anđušić.

Ekonomska analitičarka Mila Kasalica kazala je da izvještaj DRI-a ne smije da bude zanemaren, te da kvalitet javne usluge ne smije da trpi.

“Pristup javnim resursima koji se svodi na to da nije važno da li neko treba da bude zaposlen, važno je da ga mi zaposlimo, urušava kvalitet javne usluge,” ocijenila je Kasalica.

Iz Višeg tužilaštva Tv E nijesu odgovorili da li je na osnovu izvještaja DRI o radu CEDIS-a koji im je dostavljen, pokrenut postupak.

“Mislim da nije dobro što u posljednje vrijeme imamo situaciju da DRI da negativno mišljenje i da to bude predmet javnosti par dana i da se u odnosu na to ne desi ništa. Mislim da takvu praksu treba da preveniramo”, kazao je Anđušić.

O izvještaju DRI raspravljaće se i na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Već su, kazao je Anđušić, obavljene konsultacije na tu temu, te vjeruje da će na matičnom odboru biti održano kontrolno saslušanje na koje će biti pozvani predstavnici menadžmenta CEDIS-a, resornog Ministarstva i DRI.

