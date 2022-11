M:tel izabran za operatora Univerzalnog servisa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je, nakon sprovedenog javnog konkursa, odredila kompaniju M:tel za operatora Univerzalnog servisa za pružanje usluge Univerzalne službe informacija i Univerzalnog imenika.

Univerzalna služba informacija pruža informacije o telefonskim brojevima korisnika u Crnoj Gori. Broj Univerzalne službe informacija u Crnoj Gori je 1180.

“Pozivom na broj 1180 dobijaju se informacija o fiksnim i mobilnim telefonskim brojevima svih pretplatnika iz Crne Gore, koji nijesu zahtijevali zabranu objavljivanja svojih telefonskih brojeva”, navodi se u saopštenju.

Broj 1180 je dostupan iz svih javnih elektronskih komunikacionih mreža u Crnoj Gori. Cijena poziva prema Univerzalnoj službi informacija je osam centi bez PDV-a odnosno 9,68 centi sa PDV-om, bez obzira na dužinu trajanja razgovora.

M:tel je korisnicima omogućio da za pretragu Univerzalnog imenika pristupe web portalu na internet stranici https://univerzalniimenikcg.mtel.me/univ_pers.php. Preko ove internet adrese može se vršiti pretraga po imenu i prezimenu i po broju telefona.

“U toku prošle godine, korisnici su prema broju 1180 uputili 137,67 hiljada poziva, dok je u istom periodu pristup web portalu M:tel-a, u cilju pretrage Univerzalnog imenika, ostvaren 4,04 miliona puta”, navodi se u saopštenju.

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u aprilu je sprovedeno istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori.

“Anketni upitnik se, pored ostalog, odnosio i na informisanost građana o broju 1180, odnosno o Univerzalnoj službi informacija i stepenu zadovoljstva uslugom ovog servisa. Prema rezultatima istraživanja za servis Univerzalne službe informacija i broj 1180 čulo je 39,5 odsto ispitanika”, rekli su iz EKIP-a.

Od onih koji su čuli za broj 1180, 95 odsto ispitanika je odgovorilo da zna koje informacije može dobiti pozivom na navedeni broj. Od anketiranih koji su čuli za broj 1180, njih 24,9 odsto zatražilo je informacije preko ovog servisa u prethodnoj godini, a pruženom uslugom zadovoljni su u 89,9 odsto slučajeva.

