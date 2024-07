Monteput predložio formiranje tima za rješavanje zahtjeva stanovnika Crmnice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Monteput prozvala je Opštinu Bar i Mjesnu zajednicu (MZ) Crmnica da delegiraju predstavnike u cilju formiranja tima za rješavanje zahtjeva u vezi sa oslobađanjem plaćanja putarine kroz tunel Sozina.

Monteput, koji upravlja tunelom, predložio je da se formira tim u cilju rješavanja zahtjeva mještana Crmnice, koji traže da budu oslobođeni plaćanja putarine kroz Sozinu. Taj tim, sačinjen od predstavnika kompanije, lokalne samouprave i MZ Crmnica, bi do odgovarajućeg rješenja na institucionalnom nivou došao detaljnom analizom zahtjeva i mogućih načina rješavanja.

„Predlažemo da Opština Bar, zajedno sa MZ Crmnica, delegira predstavnike koji bi mogli dati svoj doprinos pronalaženju održivog rješenja“, rekli su iz Monteputa.

Oni su dodali da im je namjera da zajedno prepoznaju kategorije stanovništva sa područja MZ Crmnica koji imaju potrebu za subvencionisanjem putarine.

„Smatramo da je uključivanje svih zainteresovanih strana od velike važnosti za efikasno pronalaženje rješenja i postizanje najboljeg mogućeg ishoda“, kazali su iz Monteputa.

