Montekargo uspio da preokrene trend gubitaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montekargo je u posljednje tri godine uspio da preokrene trend gubitaka, tako da je u prethodnoj godini gubitak smanjen, a za prvih devet mjeseci ove preduzeće je poslovalo u plusu.

To je saopšteno na sastanku premijera Dritana Abazovića, članova odbora direktora Održavanja željezničkih voznih sredstava Vladana Gačevića i Ljiljane Jokić Kape, predsjednika Odbora direktora Montekarga Miroslava Brajovića i pomoćnice izvršnog direktora za komercijalne poslove i eksploataciju Montekarga Vesne Tintor.

Iz Abazovićevog kabineta je saopšteno da je delegacija preduzeća izrazila podršku i zahvalnost Vladi na konkretnim preduzetim koracima u cilju rješavanja problema državnih preduzeća koji vode ka deblokiranju istih i većoj ekonomskoj stabilnosti.

„Posebno su pohvalili korake u vezi sa Lukom Bar koja blisko sarađuje sa Montecargo preduzećem“, navodi se u saopštenju.

Delegacija je, kako se dodaje, istakla loše zatečeno stanje u preduzećima, kao i spremnost i volju da unaprijede poslovanje i iskoriste razvojne šanse koje su na raspolaganju.

„Tokom sastanka premijeru su predstavili problem koji se tiče dugovanja preduzeća Održavanja željezničkih voznih sredstava AD Podgorica, u iznosu od oko četiri miliona po osnovu poreza i doprinosa, koji se nakupio u prethodnom periodu“, kaže se u saopštenju.

Oni su istakli da je zbog tog duga, preduzeću ugrožena finansijska stabilnost i strateška fleksibilnost.

Iz Abazovićevog kabineta su kazali da je na sastanku posebno istaknuta veza između Montecarga i Luke Bar, gdje je preko Montecarga Luci Bar isporučeno 1,5 miliona tona kargo roba, navodeći da je za Luku željeznička infrastruktura od strateške važnosti za ekonomski razvoj naše države.

„Istakli su da je Montecargo u posljednje tri godine uspio da preokrene trend gubitaka tako da je u prethodnoj godini gubitak smanjen, a ove godine za prvih devet mjeseci poslovalo u plusu“, navodi se u saopštenju.

Tako je, kako se navodi, nakon 2020. godine gdje je Montekargo dugovao 1,8 miliona EUR, prošle godine kad je dugovao 900 hiljada EUR, Montekargo ove godine u plusu 400 hiljada EUR.

„Premijer se zahvalio delegaciji na iznijetim predlozima i izrazio spremnost Vlade da razmotri i podrži predloge koji vode ka konstruktivnom rješavanju problema u cilju zaštite ekonomskih interesa građana i države“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je delegacija pozvala Abazovića da prisustvuje predstojećem događaju povodom jubileja poslovanja preduzeća Održavanje kojom prilikom bi se obišli objekti preduzeća.

