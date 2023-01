Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mojkovac je sačuvao fundamentalne vrijednosti i resurse i ima šansu da ponovo bude generator progresa sjevera Crne Gore, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je čestitao 7. januar – Dan opštine Mojkovac, predsjednicima Opštine i Skupštine opštine, Vesku Deliću i Marku Janketiću, odbornicima i građanima.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, naveo da je to datum oko kojeg je postignut najviši stepen saglasnosti svih građana Mojkovca, bez obzira na njihovo političko ili nacionalno opredjeljenje, jer sa sobom nosi neupitnu, univerzalnu poruku slobodarstva, solidarnosti i požrtvovanja.

„Grad koji je još u srednjem vijeku bio jedan od najznačajnijih ekonomskih centara na Balkanu, u kom su se intenzivno prožimale različite etničke grupe, kulture i tradicije, do naših dana, uprkos brojnim istorijskim i savremenim, tranzicionim neprilikama i izazovima, sačuvao je fundamentalne vrijednosti i resurse“, rekao je Abazović.

On je kazao da Mojkovac ima šansu da ponovo bude generator progresa sjevera države.

Prema riječima Abazovića, netaknuta prirodna bogatstva i nacionalni parkovi vrijednosti su koje upotpunjuju turističku i gastronomsku ponudu tog kraja.

„Dinamičnije jačanje malog i srednjeg preduzetništva, cjelogodišnjeg turizma i održivih privrednih projekata, zasnovanih na autohtonoj proizvodnji organske hrane, električne energije iz obnovljivih izvora, i oživljavanje katuništa i seoskih domaćinstava, u kontekstu daljeg ulaganja u željezničku infrastrukturu, pravac je u kom će se Mojkovac uspješno razvijati“, naveo je Abazović.

On je kazao da je siguran da će građani tog grada, uz pomoć lokalne samouprave koja se pridržava principa racionalnosti, odgovornosti, meritokratije i održivosti, i nadalje unapređivati sveukupne gradske kapacitete, obezbjeđujući uslove za sadržajniji, komforniji i bogatiji život.

„Sa željom da građani Mojkovca što prije dobiju više prilika da kroz profesionalnu afirmaciju u potpunosti doprinesu razvoju svog zavičaja, još jednom vam najiskrenije čestitam ovaj Dan”, navodi se u čestitki Abazovića.

