MMF poboljšao prognozu rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni monetarni fond (MMF) povećao je u najnovijim proljećnim prognozama procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,2 odsto.

To je 0,7 procentnih poena više u odnosu na oktobarske prognoze, kada se procjenjivalo da će ovogodišnji rast iznositi 2,5 odsto.

MMF je u najnovijim aprilskim prognozama, u koji je agencija Mina-business imala uvid, prognozirao rast crnogorske ekonomije za narednu godinu od tri odsto, koliko će iznositi i za 2028.

Za prošlu godinu, prognoza rasta je snižena sa 7,2 odsto na 6,4 odsto.

Kada je riječ o zemljama regiona, Srbija i Bosna i Hercegovina (BiH) zabilježiće rast od po dva odsto Hrvatska 1,7 odsto, a Sjeverna Makedonija 1,4 odsto.

Kada su u pitanju globalne prognoze, MMF je snizio procjenu privrednog rasta svjetske ekonomije na 2,8 odsto sa januarskih 2,9 odsto.

U toj organizaciji ocjenjuju da su se izgledi za svjetsku ekonomiju pogoršali ove godine zbog hronično visoke inflacije, rastućih kamatnih stopa i neizvjesnosti koja je posljedica propasti dvije velike američke banke.

MMF je naveo da je mogućnost “tvrdog prizemljenja”, u kojem rastuće kamatne stope oslabe rast toliko da izazovu recesiju, naglo porasla, posebno u najbogatijim zemljama svijeta.

“Ti uslovi takođe povećavaju rizike za globalnu finansijsku stabilnost”, upozorio je MMF.

MMF predviđa globalnu inflaciju od sedam odsto ove godine, što je više u odnosu na januarsku prognozu od 6,6 odsto.

Organizacija prognozira skromno poboljšanje privreda Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Evrope, koje su se pokazala otpornijima od očekivanog, čak i uz puno više kamatne stope i šok od ruske invazije na Ukrajinu.

Očekuje se da će Kina, druga najveća svjetska ekonomija, ove godine rasti 5,2 odsto, što je nepromijenjeno u odnosu na januarsku prognozu.

Među zemljama u razvoju, MMF je smanjio izglede rasta za Indiju, Latinsku Ameriku, Bliski istok, subsaharsku Afriku i manje razvijene zemlje Evrope.

Predviđa se da će se ratom razorena ukrajinska ekonomija smanjiti tri odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS